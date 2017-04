Rietschener kratzt Ostereier Hubert Bartsch hat sich die Technik alleine beigebracht. Und er hat mittlerweile die ganze Familie begeistert.

Hubert Bartsch verziert die Eier nicht nur für sich allein. Auf den Ostereiermärkten der Region ist der Rietschener immer gern gesehen als Aussteller. © Jost Schmidtchen

Rietschen. Hubert Bartsch aus Rietschen ist ein Spezialist der zweifarbigen Kratztechnik beim Ostereierverzieren. Bis er es dahin gebracht hatte, verging für ihn ein langer Lebensweg. Zweifarbig gekratzte Eier sind sein Alleinstellungsmerkmal in der gesamten Lausitz, in Sachsen wie auch in Brandenburg.

Die Kratztechnik hat sich der gebürtige Weißwasseraner erst nach der Wende 1989/90 autodidaktisch angeeignet. Vorher lernte er das Eiermalen im Elternhaus von seiner Mutter in der Wachsbatiktechnik und beim Pioniernachmittag in der Schule. Schon damals war es Anliegen, das sorbische Brauchtum des Ostereierverzierens an die junge Generation zu vermitteln.

Im Elternhaus in Weißwasser wurde wie überall – und wie es auch heute noch Brauch beispielsweise bei den Sorben in der Hoyerswerdaer Gegend üblich ist – nur am Karfreitag gemalt. Infolge seines späteren Studiums und der Berufstätigkeit hat Hubert Bartsch das Hobby erst fortgesetzt, als seine beiden 1972 und 1974 geborenen Söhne so weit waren, dass das Ostereierverzieren in der Familie wieder aufflammte. Das war um 1980 herum in Halbendorf, wo Hubert Bartsch ein Haus gebaut hatte, in dem heute sein Sohn Henry mit seiner Familie wohnt. Da gab Hubert Bartsch dann das Brauchtum des Ostereierverzierens in der Wachsbatiktechnik weiter. Zu dieser Zeit wurden auch schon ausgeblasene Eier bemalt. Die gekochten Exemplare blieben den Paten vorbehalten.

Nach der politischen Wende 1989/90 wechselte Hubert Bartsch beruflich in die Selbstständigkeit, und mit dem Eintritt in das Rentenalter begann der im Jahr 1949 Geborene seinen dritten Neuanfang im Ostereierverzieren, nun mit der zweifarbigen Kratztechnik. Die Zweifarbigkeit entsteht durch Überlagerung von zwei Farbschichten auf dem Ei. Die Farbschichten werden dann wie nach dem Muster gewünscht ausgekratzt.

Die Kreativität kennt bei Hubert Bartsch kaum Grenzen. Ein Ei ist herrlicher wie das andere, seien es sorbische Motive oder die Vielfalt der Blumen. Außerdem beschäftigt er sich mit der Mischtechnik. Da werden verschiedene Verziertechniken auf einem Ei aufgebracht.

Als Rentner besucht Hubert Bartsch nun auch die Lausitzer Ostermärkte, ist zudem im Erlichthof ein gern gesehener Gast und obendrein auch in einem Museum in Halle/Saale, welches sich alljährlich dem Frühlingsblumenzauber widmet und damit verbunden auch sorbischen Ostereiern aus der Lausitz. Sein größter Stolz sind die Erfolge beim „Wettbewerb um das schönste sorbische Osterei“. Fünf Jahre dabei, fünfmal preisgekrönt, davon zweimal mit der maximalen Höchstpunktzahl 30!

Ein Höhepunkt für die Familie war 2015 die Osterausstellung im Sorbischen Kulturzentrum Schleife. Dort stellten Hubert Bartsch, sein Sohn Henry sowie die Enkel Lisa und Anika 144 Eier aus dem Familienschaffen aus, in der zweifarbigen Kratz- sowie in der Wachsbatiktechnik. Kinder und Enkel beteiligen sich auch am traditionellen Ostereiermarkt in Halbendorf. Bei Hubert Bartsch liegt die Familientradition des Ostereierverzierens in guten Händen.

