Rietschener haben die Wahl Nicht nur für die Bundespolitiker, auch für den Bürgermeister gehen sie am 24. September an die Urne.

Carolina Hoffmann ist Hauptamtsleiterin in der Gemeindeverwaltung Rietschen und zeigt die beiden Stimmzettel für die bevorstehenden Wahlen zum Bundestag und zum Rietschener Bürgermeister. © andré schulze

Ob bei den Rietschenern im Kalender am 24. September zwei Kreuze in den Familienplanern eingetragen sind, damit sie zwei wichtige Termine nicht vergessen? Das wird sich wohl erst am Wahlsonntag tatsächlich zeigen. Immerhin haben in Rietschen die Wahlberechtigten zwei Stimmzettel abzuarbeiten, zum einen den langen zur Bundestagswahl und den überschaubaren zur Bürgermeisterwahl.

Während beim Bundestagswahlkampf alle großen Parteien und viele kleinere Parteien und Wählervereinigungen ihr Handtuch in den Ring werfen, tritt in Rietschen lediglich der Amtsinhaber an. Vor sieben Jahren hatte Ralf Brehmer die Wahl für sich entscheiden können. Damals gab es einen Bewerber der CDU und einen mit dem Parteibuch der SPD.

Sozialdemokrat Brehmer wurde damals von den in Rietschen stark auch im Gemeinderat vertretenen Freien Wählern unterstützt, die sich in Rietschen Wählervereinigung Rietschen nennen. Mit 63,1 Prozent der Stimmen hatte damals Ralf Brehmer im ersten Wahlgang das Rennen gemacht. Der Bauamtsleiter der Gemeindeverwaltung war dann seinem Chef Eberhardt Meier auf den Bürgermeisterstuhl gefolgt. Der hatte das Amt seit 1990 inne, bis er krankheitsbedingt 2010 aus dem Amt vorfristig ausscheiden musste.

Vom Wahlkampf um das Bürgermeisteramt ist in Rietschen nichts zu sehen. Keine Plakate mit dem Konterfei des Amtsinhabers werben um den Gang zur Wahlurne, keine Infostände an einem zentralen Ort, wo Wahlprogramme, Luftballons und Stifte verteilt werden.

Dafür nutzt der Amtsinhaber Termine, um präsent zu sein. Anders als vor knapp sieben Jahren klingelt er nicht an den Haustüren, um mit den Einwohnern in Rietschen, Altliebel, Neuliebel, Werda, Teicha, Hammerstadt und Daubitz ins Gespräch zu kommen. Aber er verteile Briefe, sagt Ralf Brehmer auf Nachfrage. An den Wochenenden sei er damit beschäftigt, sagt der Verwaltungsfachwirt. In Daubitz, Hammerstadt und Teicha sei er noch nicht gewesen. Direkt zu klingeln und das Gespräch zu suchen, nach Wünschen und Problemen zu fragen wie vor sieben Jahren, das sei nicht möglich, der Zeitfaktor lasse das nicht zu.

Warum sollte er auch?, fragt sich manch Rietschener. Denn so wirklich eine Wahl werde das nicht, wenn es nur einen Bewerber gibt und der auch noch der Amtsinhaber ist. In vielen Orten um Niesky regieren seit der Wende oder noch davor einige Bürgermeister ohne Unterbrechung wie beispielsweise in Kodersdorf, Horka, Vierkirchen, Quitzdorf am See. Auch Alt-Bürgermeister Wolfgang Rückert gab seinen Amtssessel im Nieskyer Rathaus erst für das Seniorenleben auf.

In Rietschen gibt es allerdings einen großen Unterschied zu den meisten anderen Orten rund um Niesky. Hier wird ein hauptamtlicher Bürgermeister gewählt. Nur die wenigsten Frauen und Männer mit diesem Amt im Landkreis Görlitz können davon auch ihren Lebensunterhalt bestreiten, da sie ehrenamtlich tätig sind. Fast hätte es einen zweiten Kandidaten für das Bürgermeisteramt gegeben. Die örtliche CDU hatte sich mit den Freien Wählern auf einen gemeinsamen Kandidaten geeinigt, sagt Tilman Havenstein von der CDU. Doch der hatte sich dann doch gegen eine Kandidatur entschieden. So bleibt es dabei, dass nur ein Name auf dem Stimmzettel zur Bürgermeisterwahl in Rietschen steht.

Das eröffnet den Wahlberechtigten allerdings auch die Möglichkeit, einen eigenen Vorschlag in die leere Spalte zu schreiben. Die Person müsse aber eindeutig identifizierbar sein, sagt Carolina Hoffmann, die Hauptamtsleiterin und Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses. Ihr sei aber kein Fall bekannt, in dem es schon einmal geklappt hätte, dass dadurch eine Person die Mehrheit bekommen hätte.

Am 24. September sind von den etwa 2 560 Einwohnern in Rietschen insgesamt 1 617 in Rietschen und 590 in Daubitz wahlberechtigt.

