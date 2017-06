Rietschener Glocke wieder am Platz Am Sonnabend kann sie in der Kirche besichtigt werden. Und gefeiert wird auch.

Christopher Walter (links) und Nico Schönert von der Luckauer Firma Glockenläuteanlagen hatten zuvor alle Mühe, das schwere Teil bis in den Glockenstuhl zu tragen. © jens trenkler

Rietschen. Am Freitag war für die Kirche in Rietschen ein ganz besonderer Tag. Hier wurde am Vormittag die neue Befestigung für eine der drei Glocken montiert. Christopher Walter und Nico Schönert von der Luckauer Firma Glockenläuteanlagen hatten zuvor alle Mühe, das schwere Teil bis in den Glockenstuhl zu tragen. Nach einigen Vorbereitungsarbeiten konnte das gusseiserne Kunstwerk wieder mittels Flaschenzug an seinen ursprünglichen Platz gehoben werden.

Bereits am Abend war ein Lutherkonzert mit der Berliner Sängerin Tarme organisiert. An diesem Sonnabend steht die Kirche von 14 bis 15 Uhr offen für Besichtigungen und ab 16 Uhr wird rund um die Rietschener Kirche das Gemeindefest gefeiert.

