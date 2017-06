Rietschener Fußballer spielen als Polen bei der Fan-WM im Dynamo-Stadion Das Team von Stahl Rietschen fährt am Sonntag mit einem Bus voller Fans nach Dresden.

Am Sonntag findet in Dresden die SZ-Fußball-Fan-WM statt. Mit dabei sind Tom Miertschink (links) und Nick Hoffmann aus Hähnichen. Die 14-jährigen Jungs spielen bei Stahl Rietschen in der C-Jugend, Tom als Verteidiger und im Mittelfeld, Nick auf der Sechser-Position. © André Schulze

Rietschen/Dresden. Der Hähnichener Tom Miertschink war schon im vergangenen Jahr bei der Mini-WM in Dresden dabei. Aber nur als Zuschauer, weil er noch zu jung für die Mannschaft war. Vor einem Jahr spielte ein Fußballteam aus Rietschen als Nationalelf Malta bei der damals Mini-WM bezeichneten Veranstaltung der DDV-Mediengruppe. Die Stahl-Fußballer schafften es bis ins Achtel-Finale. „Unser Team hat gut gespielt“, erinnert sich Tom, „aber Bautzen oder Dresden sind einfach viel besser in der Trainingsleistung. Es war auch spannend zuzusehen, wie viele Mannschaften dort aufeinandertreffen und wie sich viele Eltern als Landesfans angezogen hatten.“

In diesem Jahr wird Tom selbst auf dem Rasen stehen. Trainer Silvio Broda hat seine C-Jugend-Truppe angemeldet. Zu der gehören neben 13 Jungs übrigens auch Nele aus Rietschen und Sophia aus Kosel. Alle sind 13 oder 14 Jahre alt. Tatsächlich spielen werden bei der Fan-WM, wie der Wettstreit in diesem Jahr heißt, nur zehn Spieler. So ist das bei dem Turnier geregelt. Zum Einsatz kommen vor allem die 14-Jährigen, denn die jüngeren haben eventuell im kommenden Jahr wieder die Chance, sagt der Trainer. Das verstehen seine Spieler. Nick Hoffmann aus Hähnichen sagt: „Ich denke, dass ich mitspielen werde. Es dürfen nur zehn Jungs in die Mannschaft und die älteren Jungs haben den Vorrang.“ Er spielt, seit er vier oder fünf Jahre alt war. „Meine Lieblingsmannschaft war früher Borussia Dortmund. Heute ist es mir egal, Hauptsache fairer und guter Fußball.“ Silvio Broda ist schon gespannt, wie das am Sonntag in Dresden abläuft. Denn auch für den 39-Jährigen ist es das erste Mal, dass er mit seiner Mannschaft an einem Turnier teilnimmt, bei dem 42 Teams antreten. Wie weit sie kommen? Das sei eigentlich nicht so wichtig, findet der Rietschener. „Ich denke schon, dass es den Jungs gefallen wird. Das ist mal was anderes, als hier auf dem Rasen zu stehen und vor ungefähr 20 Zuschauern zu spielen“, sagt der Trainer. Vor zwei Jahren ist er mit seinen Fußballern und einigen Vätern zum Saisonabschluss schon mal in der Arena der Dresdner Dynamos gewesen. Damals haben sie einem Spiel zugeschaut und zurück in Rietschen, wurde dann gegrillt. Dieses Mal ziehen die Rietschener selbst die Fußballschuhe an. Sie starten als Team Polen und haben ihre Fans gleich mit im Bus sitzen, der am Sonntag um 6.30 Uhr abfährt gen Dresden. Mit weiß-roten Trikots von Stahl Rietschen ausgestattet, können die gleich als Polen-Fans mit Trommeln und Tröten Stimmung für ihr Team machen.

