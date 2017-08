Rietschener Farbenspiele Die Gemeinde will eine eigene Flagge und diskutiert über die Farben. Gleichzeitig verliert der Ort den Namenszusatz O.L.

Wappenkundlich nicht korrekt, aber vor dem Gemeindeamt in Stein gemeißelt – das Rietschener Wappen. Wie die zukünftige Flagge der Gemeinde aussehen wird, wird derzeit aber noch diskutiert. © André Schulze

Rot-Weiß oder gelb-grün? Oder vielleicht doch was ganz anderes? Gemeinderäte haben sich mit allerlei Themen zu beschäftigen, die mal mehr mal weniger bedeutsam sind. In Rietschen ist das neben dem Großprojekt Kino-Sanierung aktuell auch die Frage nach der zukünftigen Flagge der Gemeinde. Weil deren Farbgestaltung aber vom Wappen abhängt, das Rietschen erst kürzlich ändern musste, sind die Möglichkeiten begrenzt. Der Diskussionsfreudigkeit tut das aber keinen Abbruch.

„Letztens ist die Frage aufgekommen, warum die Fahne rot-weiß sein muss“, sagt Rietschens Bürgermeister Ralf Brehmer kürzlich im Gemeinderat. Es ist bereits die dritte Sitzung, in der das Thema auf der Tagesordnung steht. Die Antwort: Sie muss rot sein, weil das die Hintergrundfarbe des Wappens ist, und weiß, weil das die Farbe der abgebildeten Symbole ist. Alternativ ist aber auch eine gelb-grüne Fahne möglich. Die Begründung ist die gleiche. Denn das Wappen ziert ein gelber Streifen, auf dem grüne Bäume zu sehen sind. Die Räte haben also nur die Wahl zwischen den beiden Varianten.

Gemeinderat Torsten Lorenscheit hat im Vorfeld der Ratssitzung aber noch einmal bei Wappenkundler Jörg Mantzsch angerufen, der das neue, wappenkundlich korrekte Wappen der Gemeinde entworfen hat. Dabei hat er sich erkundigt, ob nicht auch eine andere Farbkombination möglich sei. Er habe die Antwort bekommen, dass immer eine Farbe aus dem Wappen benutzt werden müsse, erklärt Torsten Lorenscheit. Demnach ginge auch eine grün-weiße Variante. Allerdings brauche die Gemeinde dann einen guten Grund für das Weiß statt des Gelbs. Lorenscheit selbst würde die gelb-grüne Variante der rot-weißen vorziehen, sagt er in der Ratssitzung.

Einem anderen Gemeinderat ist die Diskussion an diesem Punkt zu viel geworden. Deshalb hat Bernd Hilke den Antrag gestellt, auf eine Fahne zu verzichten und die Diskussion damit zu beenden. Das ist vom Gemeinderat aber mehrheitlich abgelehnt worden. Stattdessen hat sich das Gremium auf Antrag von Tilmann Havenstein darauf geeinigt, dass man weiter forschen lassen wolle, um einen stichhaltigen Grund für das Weiß in der Fahne zu finden. Havenstein selbst schlug vor, die Farbgebung grün-weiß damit zu begründen, dass das ja auch die Farben Sachsens seien. Torsten Lorenscheit ergänzte, dass man auch gelb-weiß nehmen könne, wenn eine Begründung für das Weiß gefunden wird.

Doch so einfach scheint es dann doch nicht zu sein. Das ist das Ergebnis eines Gesprächs zwischen Ralf Brehmer und dem ehemaligen Landrat Erich Schulze. Dieser habe ihm erklärt, dass die sächsischen Landesfarben nichts mit Rietschen zu tun hätten, weshalb diese Variante wohl nicht funktionieren werde, sagt Ralf Brehmer. „Das Rietschen in Sachsen liegt heißt nicht, dass wir das übernehmen dürfen“, erklärt er. Das gilt wohl auch für gelb-weiß als Farben Schlesiens. Auch vom Sächsischen Staatsarchiv hat der Bürgermeister die Auskunft bekommen, dass sich die Gemeinde an die Wappenfarbe halten muss. Wenn der Gemeinderat im August das nächste Mal zusammenkommt, werden die Mitglieder somit wohl wieder nur die Wahl zwischen der rot-weißen und der gelb-grünen Variante haben. „Ich wusste ja vorher nicht, was da alles dran hängt“, sagt Ralf Brehmer.

Das neue, im Juni beschlossene Wappen ist unterdessen bei der Landesdirektion in Dresden eingereicht worden. Sobald es von dort genehmigt wird, ändert die Gemeinde ihr Siegel und alles andere, auf dem das Symbol verwendet wird. Damit wird dann auch der Namenszusatz „O.L.“ verschwinden. Wie Ralf Brehmer im Rat erklärte, habe sich das Kommunalamt gemeldet und mitgeteilt, dass Rietschen nicht berechtigt sei, diesen zu führen. Deshalb muss er nun entfernt werden. „Wenn wir unbedingt wollen, können wir den Zusatz beim Statistischen Landesamt beantragen. Man hat mir aber nicht viel Hoffnung gemacht und ich würde darauf auch keinen gesteigerten Wert legen“, sagt Ralf Brehmer. Das sehen anscheinend auch die Gemeinderäte so. Von dort gab es zumindest keine anderslautenden Äußerungen.

