Rietschen will allen davon surfen Bis 2018 soll das neue Breitbandnetz fertig sein. Es ist aber nicht die einzige Baustelle in diesem Jahr.

Den Internetausbau besiegeln Bürgermeister Ralf Brehmer und Breitbandberater Ralf Thiem beim Neujahrsempfang. © Rolf Ullmann

Ein besseres Podium hat sich Bürgermeister Ralf Brehmer nicht aussuchen wollen, als den Neujahrsempfang der Gemeinde am Freitag. Die Nachricht des Abends war, dass es nun endlich losgeht mit der digitalen Offensive, sprich einer zeitgemäßen Breitbandversorgung. Diese wird in den nächsten 18 Monaten in den Händen der Telekom liegen, denn das Unternehmen bringt das schnelle Internet in die Häuser. Das ließ nicht nur die anwesenden Bürger aufhorchen, sondern auch die eingeladenen Händler, Gewerbetreibenden und Unternehmer in der Gemeinde. „Wir werden dann das schnellste Internet im Landkreis haben“, versprach der Bürgermeister und ergänzte, dass die Gemeinde damit Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil von bis zu fünf Jahren gegenüber anderen Kommunen im Landkreis bieten kann.

Besiegelt wurde das Vorhaben mit der Unterzeichnung der Vereinbarung zwischen der Gemeinde und der Telekom. Bürgermeister Ralf Brehmer und Ralf Thiem, Breitbandberater für die Kommunen, zückten ihre Kugelschreiber und unterschrieben das mehrseitige Dokument. Ralf Thiem sprach davon, dass es Ende März mit den Bauaktivitäten losgehen soll und das Unternehmen 18 Monate braucht, um nicht nur Rietschen, sondern auch seine Ortsteile anzuschließen. Den Anfang macht Rietschen selbst, wo die Telekom bis in die Häuser Glasfaserkabel legen will. In den Ortschaften soll dann VDSL (Very High Speed Digital Subscriber Line) anliegen, das wesentlich höhere Datenübertragungsraten über gebräuchliche Telefonleitungen liefert als bisherige Techniken. Ralf Thiem spricht von 30 bis 50 Megabit, die garantiert – und vom Land auch gefordert werden. Denn das ganze Vorhaben kostet die Gemeinde 694 000 Euro, wobei diese Summe zu 80 Prozent vom Land getragen wird. Dazu kommt der nicht genannte finanzielle Anteil der Telekom.

Im Jahr 2017 angekommen, berichtete Ralf Brehmer darüber, dass sich auf den Straßen einiges tun wird. „Eine große Herausforderung wird der Ausbau der B 115 im Bereich Heidehäuser, der zur Belastung der Bürger führen wird“, sagte Brehmer. Gebaut wird in den Sommermonaten von Juni bis August. Aber auch die Ortsdurchfahrt in Werda und eine Brückenerneuerung in Hammerstadt stehen an, ebenso wie die Sanierung der Bautzener Straße.

Nicht nur in den Tiefbau will die Gemeinde investieren, sondern auch in den Hochbau. Dabei geht es um die weitere Gestaltung des Ortskerns in Rietschen. Dazu nutzt die Gemeinde das Förderprogramm „Kleine Städte und Gemeinden“. Ralf Brehmer sprach von einem „holprigen Start“ und meinte das Akquirieren eines Planungsbüros. Letztlich geht es um eine Fördersumme von rund 1,7 Millionen Euro, die die Kommune in den nächsten Jahren nachhaltig ausgeben will. Darin reiht sich auch das Kino ein. Eigentlich wollte Brehmer seinen Gästen in der Fema eine Erfolgsgeschichte über das einzig verbliebene Kino zwischen Görlitz und Cottbus erzählen. Aber die jüngsten Ereignisse um den angestrebten Betreiberwechsel durch den Verein Kino-Café Rietschen sorgen für negative Schlagzeilen. „Ich bin aber fester Zuversicht, dass wir diese Veränderung meistern werden“, sagt der Gemeindechef, der auch Mitglied im Verein ist, weil ihm „der Erhalt des Kinos als Kulturstätte wichtig ist“. Dazu soll die von der Gemeinde angestrebte Rekonstruktion der Einrichtung beitragen. In diesem Jahr soll die Planung erstellt werden und die Verwaltung will Fördermittel beantragen, aber die setzen geordnete Betreiberverhältnisse voraus.

Rückblickend auf das Jahr 2016 sagte Ralf Brehmer, dass sich Rietschen zu einer lebens- und liebenswerten Gemeinde entwickelt hat. „Das Jahr hat gezeigt, dass wir zusammengestanden haben“, betonte er und schaute dabei über die Gemeinde hinaus. Der Klimaschutzplan des Bundes ist so ein Vorhaben, mit dem Brehmer nicht konform gehen kann. „Die Stilllegung der Braunkohlekraftwerke gefährdet Arbeitsplätze. Das dürfen wir so nicht hinnehmen“, betonte er. Wenn schon Ausstieg aus der Braunkohle, dann seien Förderprogramme notwendig. Deshalb fordert Brehmer ein Leitbild für die Lausitz nach der Braunkohleverstromung.

Er würdigte die „Lausitz-Runde“ als ein gemeinsames Sprachrohr für die von der Braunkohle betroffenen Kommunen. „In dieser Runde haben wir mehr Erfolg, als wenn wir alleine kämpfen“, schätzte der Bürgermeister ein.

