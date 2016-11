Rietschen wartet Widerspruch ab Die Gemeinde wollte noch in diesem Jahr Fördermittel abrechnen. Doch erst muss eine Vergabe geprüft werden.

Mit der Entscheidung der Rietschener Gemeinderäte, nicht den besten Bieter bei einer Ausschreibung, sondern den preisgünstigsten zu berücksichtigen, muss sich die Vergabestelle des Freistaates beschäftigen. „Wir warten die Entscheidung ab“, kündigt Rietschens Bürgermeister Ralf Brehmer an. Er verteidigt die Entscheidung, die Vergabe als Tischvorlage den Gemeinderäten vorgelegt zu haben. „Es war ein zügiger Projektstart geplant. Fördermittel sollten noch in diesem Jahr abgerechnet werden“, so Ralf Brehmer. Die Räte folgten aber nicht dem Vorschlag der Gemeindeverwaltung. Die hatte ihre Bewertungskriterien von der Stadt Riesa übernommen. Doch warum? „Weil Städte und Gemeinden ihre Erfahrungen austauschen“, erklärt Ralf Brehmer. Rückblickend hätte er den Preis aber „etwas höher gewichtet“.

zur Startseite