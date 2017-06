Rietschen überweist Geld für Kita St. Georg Betriebsausgaben sind im vergangenen Jahr um 24 243 Euro höher als geplant ausgefallen.

Archivfoto: bunte Blumen an der Kita St. Georg in Daubitz © André Schulze

Rietschen. In der Daubitzer Kindertagesstätte St. Georg sind die Betriebsausgaben im vergangenen Jahr um 24 243 Euro höher ausgefallen als geplant. Ursachen dafür sind mehr Ausgaben für Personal und weniger Einnahmen aus Elternbeiträgen, informiert der Rietschener Bürgermeister Ralf Brehmer. Die knapp 12 000 Euro mehr für Erzieherinnen sind rechtmäßig, da aufgrund der zu betreuenden Kinderzahl mehr Personal notwendig war. Bei den Einnahmen waren die Summe der Elternbeiträge mit rund 17 400 zu hoch angesetzt, so Ralf Brehmer. Da die Evangelische St. Georgskirchengemeinde als Träger der Kita in Daubitz einen Anspruch auf Erstattung der überplanmäßigen Betriebsausgaben hat, überweist die Gemeinde jetzt diese Summe an die Kirchengemeinde. Der Rietschener Haushalt gibt das her. Diese rund 24 250 Euro werden aus den Einkommenssteueranteilen bereitgestellt. (SZ/cam)

