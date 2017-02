Rietschen sucht Kita-Chefin In einem Jahr benötigt die Gemeinde eine Nachfolgerin. Die Stelle soll zunächst intern besetzt werden.

Die Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ in Rietschen. © André Schulze

„Zurzeit sind keine Ausschreibungen verfügbar!“, steht noch am Wochenende auf der Internetseite der Gemeinde Rietschen. Die Position der neuen Kita-Chefin dürfte dort in den kommenden Monaten wohl auch nicht auftauchen. Denn die Gemeinderäte haben sich vergangene Woche mit Bürgermeister Ralf Brehmer darauf verständigt, dass die Nachfolgerin für Eleonore Erfurth intern im Team gefunden werden soll. Wer die Leitung übernehmen möchte, der muss zwingend einen Studienabschluss im sozialen Bereich mitbringen, erklärte der Rietschener Bürgermeister zu den Voraussetzungen. Zu besetzen ist die Leitungsstelle ab Februar 2018.

Gemeinderat Torsten Lorenscheit begrüßt die angestrebte interne Nachfolge. „Das ist absolut sinnvoll“, sagt er. Hingegen interessiert Gemeinderat Horst Mrusek, ob überhaupt genügend geeignete Kandidatinnen für die Gemeinde arbeiten. „Man kann, wenn man niemanden findet, ja immer noch weiter ausschreiben“, antwortet Ralf Brehmer auf diese Frage. Wichtig sei, dass die neue Leiterin auch von den Kolleginnen akzeptiert werde. „Das ist nicht so einfach“, so der Bürgermeister über die Stellenanforderung. Alle Mitarbeiter in der Einrichtung seien Frauen. (SZ/kem)

