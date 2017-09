Rietschen prüft Kino-Alternativen Der Bürgermeister hofft, dass erste Ergebnisse schon in der nächsten Sitzung des Technischen Ausschusses vorliegen.

Das Kino-Café in Rietschen © André Schulze

Rietschen. Weil die veranschlagten Kosten der Kino-Sanierung von knapp 1,1 Millionen Euro dem Rietschener Gemeinderat zu hoch sind, sollen nun Alternativen geprüft werden. Darauf hat sich das Gremium in seiner Sitzung am Montag verständigt. Diese reichen von einer Verkleinerung der nutzbaren Fläche in dem Gebäude bis hin zur Prüfung, was ein Abriss und ein Neubau kosten würden. Bürgermeister Ralf Brehmer hofft, dass erste Ergebnisse schon in der nächsten Sitzung des Technischen Ausschusses in zwei Wochen vorliegen.

Um das Kino weiter nutzen zu können, muss das Gebäude grundlegend saniert werden. Dabei geht es vor allem um die energetische Sanierung, also die Dämmung und Isolierung des Hauses, und den Brandschutz. Letzter entspricht Normen aus den 1980er Jahren. (SZ/bb)

