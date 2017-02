Rietschen liegt bald im Neißeland Die Gemeinde will Mitglied des Tourismusgebietes werden und verspricht sich davon verschiedene Vorteile.

Der Erlichthof ist nicht nur beim Natur- und Fischerfest ein Publikumsmagnet. Auch um ihn noch bekannter zu machen, tritt Rietschen dem Neisseland bei. © Rolf Ullmann

Sind die 648,50 Euro Jahresbeitrag für eine Mitgliedschaft in der Touristischen Gebietsgemeinschaft Neißeland gut angelegtes Geld? Rietschens Bürgermeister Ralf Brehmer hat vor den Gemeinderäten für einen Beitritt geworben. „Das ist nicht das, was uns in den Ruin treibt“, sagt er. Wie jeder anderen Kommune auch berechnet der Verein Rietschen 25 Cent pro Einwohner. Im Gegenzug erstellen die Touristiker gemeinsame Broschüren und organisieren Fortbildungsmaßnahmen. Aber auch ein weiteres Argument spricht für eine Mitgliedschaft. Denn wer in Sachsen künftig Fördermittel für touristische Projekte beantragen möchte, erklärt Ralf Brehmer, der sollte in einer solchen Touristischen Gebietsgemeinschaft organisiert sein. Und Rietschen habe hinsichtlich des Tourismus noch viel vor. Unter anderem entsteht auf dem Erlichthof in diesem Jahr ein Wohnmobilstellplatz.

Bei den Gemeinderäten stößt der Vorschlag dann auch auf breite Zustimmung. „Ich finde es wichtig, dass man sich integriert“, sagt etwa Anita Szonn von der Wählervereinigung Rietschen. Durch eine Zusammenarbeit in dem Tourismusförderverein würde Rietschen auch näher an die Städte Niesky und Weißwasser heranrücken. „Gemeinsam erreicht man mehr, als wenn man alleine losmarschiert“, gibt ihr Bürgermeister Ralf Brehmer Recht. Er deutet an, dass sich auch die Bürgermeister der Gemeinden im nördlichen Teil des Landkreises Görlitz darauf verständigt haben, mithilfe des Vereins Neißeland ein bereits bestehendes Konzept umzusetzen.

Auch CDU-Gemeinderat Tilmann Havenstein sieht in einer Zusammenarbeit der Kommunen innerhalb des Vereins Neißeland Vorteile. „Man hat dadurch ein Mitspracherecht“, sagt der Daubitzer. Das erlaube es Rietschen, eigene Vorschläge einzubringen oder Forderungen zu stellen. Torsten Lorenscheit, der für die Wähler für Rietschen im Gemeinderat sitzt, weist aber kritisch darauf hin, dass der Landkreis Görlitz das fünffache Stimmrecht in dem Verein habe. Das sei der Tatsache geschuldet, dass der Landkreis mit 5000 Euro jährlich den größten Mitgliedsbeitrag zahle, erklärt ihm Ralf Brehmer.

Mit den Mitgliedsbeiträgen werden unter anderem die Schulungen und Werbematerialien des Vereins bezahlt. Am Ende stimmen die Rietschener einstimmig für eine Mitgliedschaft. Sollte sich die nicht als zweckmäßig erweisen, führt Ralf Brehmer an, dann gebe es ja immer noch die Möglichkeit eines Austritts.

