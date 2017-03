Rietschen legt Wahltermin fest Parallel zur Bundestagswahl wird der Bürgermeister gewählt. Mit dieser Entscheidung steht die Gemeinde nicht alleine da.

Symbolbild: Eine Wahlkabine © dpa

Am 24. September können die Rietschener nicht nur über die Sitzverteilung im Berliner Bundestag mitentscheiden. Parallel zur Bundestagswahl findet in der Gemeinde auch die Bürgermeisterwahl statt. Darauf haben sich die Gemeinderäte am Montagabend in ihrer jüngsten Sitzung geeinigt. „An diesem Tag gehen die Leute sowieso wählen“, begründet Bürgermeister und Amtsinhaber Ralf Brehmer die Entscheidung. Nicht nur Rietschen will den bundesdeutschen Wahlgang nutzen, um eine möglichst große Wahlbeteiligung zu erzielen. Auch in Trebendorf und Weißwasser wird in diesem Jahr parallel zum Bundestag ein Rathauschef gewählt.

Sollte sich in Rietschen im ersten Wahlgang kein Kandidat durchsetzen können, dann käme es am 22. Oktober dieses Jahres zu einem zweiten Wahlgang. Dass gut ein Monat zwischen den beiden möglichen Wahlgängen liegt, begründet Rietschens Bürgermeister Ralf Brehmer mit den dazwischen liegenden Schulferien. Der Bürgermeister wird in Rietschen für eine Amtszeit von sieben Jahren gewählt. SPD-Mitglied Ralf Brehmer hat sich 2010 über die Liste der Freien Wähler unter anderem gegen den CDU-Kandidaten Tilmann Havenstein durchsetzen können.

Mögliche Bewerbungen für das wichtigste Amt der Gemeinde Rietschen sind am Montagabend noch nicht bekannt geworden. Im Rietschener Gemeinderat gibt es mit der Wählervereinigung Rietschen und der CDU zwei große Fraktionen.

