Rietschen gibt Tausende für Fundtiere aus Entlaufene Hunde und Katzen müssen versorgt werden. Die Kommunen belastet das. Selten wird der Besitzer ermittelt.

Diese Katze wurde als Fundtier in einem Tierheim abgegeben. Verängstigt und zugleich neugierig beobachtet sie die neue Welt um sie herum. © Tim Brakemeier/dpa

Verängstigt duckt sich die Katze in einem Behältnis. Bürger hatten sie im Tierheim abgegeben, weil sie einige Tage herumgestrichen war und scheinbar nirgendwo hingehörte. Ihr gepflegter Zustand und ihr zutrauliches Verhalten aber sprachen dafür, dass sie zuvor bei Menschen lebte. An sich besitzen Katzen einen ausgeprägten Orientierungssinn. Damit finden sie in der Regel den Weg nach Hause, selbst über weite Strecken. Und dennoch verlaufen auch sie sich mitunter. Und gar nicht so selten kommt es vor, dass der Besitzer verstirbt und sein Vierbeiner zurückbleibt, sagt Henrietta Theinert, stellvertretende Kämmerin im Reichenbacher Rathaus.

Verloren gegangene und entlaufene Hunde und Katzen gelten als Fundtiere. Sie müssen untergebracht und versorgt werden. Ordnungsämter und Tierschutzvereine sind Ansprechpartner für Bürger, die einen Vierbeiner finden. Das Thema landet aber auch in den Kämmereien der Kommunen auf dem Tisch. Die jeweilige Gemeinde ist für Fundtiere auf ihrem Territorium zuständig. Die Kosten dafür können Stadt- oder Gemeindekasse ganz schön belasten.

Um die Unterbringung von zwei Katzen und sechs Hunden hatte sich die Gemeinde Rietschen 2017 bisher zu kümmern. 1800 Euro kostete das. Ähnlich hoch war der Aufwand im vorigen Jahr für sechs Hunde. Gemeldet werden die Fundtiere zumeist von Einwohnern der Gemeinde, bisweilen auch von Bundespolizisten, die nach dem Auffinden freilaufender Tiere die Gemeinde verständigen. Die wiederum rufen das Tierheim Heiland aus Krauschwitz zu Hilfe. „Seit Jahren bewegt sich der Aufwand für die Unterbringung von Fundtieren in der Größenordnung zwischen 1 500 und 1 800 Euro. Viel Geld, was man gerne für andere Zwecke verwenden würde“, sagt Hauptamtsleiterin Carolina Hoffmann.

Die Gemeinde Boxberg hatte 2016 die Versorgung von vier Vögeln, vier Hauskaninchen und eines Hundes zu klären, deren Besitzer verstorben war, so Sachbearbeiterin Beate Hundro. Zudem waren einem Bürger zwei Hunde zugelaufen. Für einen weiteren Fundhund meldete sich das Herrchen. Im Auftrag der Gemeinde hatte Ulrich Heiland vom Tierheim in Krauschwitz eine Katze einzufangen, die krank war und eingeschläfert werden musste. Alles in allem entstanden Boxberg 2016 für die Unterbringung von Fundtieren Kosten in Höhe von 679 Euro. In diesem Jahr schloss die Gemeinde einen Vertrag mit dem Tierheim Krambambuli in Görlitz ab. Fundtiere hatte sie 2017 noch nicht versorgen zu lassen.

In den Ortschaften Königshain, Reichenbach und Vierkirchen, für die Frau Theinert zuständig ist, sind 2016 und bislang in diesem Jahr 1600 Euro für gefundene Hunde und 2700 Euro für Katzen angefallen. In Oppach waren die Aufwendungen im Gemeindehaushalt 2013 mit 660 Euro beziffert. Sie haben sich im Folgejahr fast verdoppelt. 2016 mussten sogar 5000 Euro für Fundtiere ausgegeben werden.

Niesky musste in diesem Jahr zwei Fundhunde unterbringen. Auch in den Vorjahren waren es jeweils zwei bis drei Tiere. „Für Fundtiere gilt wie für andere gefundene Sachen, es muss jemanden geben, der sie verloren hat“, erklärt Simone Sturm. Ein Halsband an Hund oder Katze sei ein Indiz dafür, dass es einen Besitzer gibt, so die Sachgebietsleiterin Ordnung/Sicherheit der Stadt. Darin bestünde die Abgrenzung zu herrenlosen Tieren, wie etwa herumstreunenden Katzen, die von manchen Leuten wild gefüttert werden. Das sei in Niesky das größere Problem. Eingesammelt werden müssten herrenlose Tiere erst, wenn sie zu einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit werden. 2016 gab Niesky 184 Euro für Fundtiere aus, 2017 stehen bisher 250 Euro zu Buche, was neben der Unterbringung im Tierheim Krambambuli in Görlitz Kosten für Transport und Tierarzt – etwa für Entwurmung, Impfung und Kastration – einschließt. In den meisten Fällen wurde in Niesky der Besitzer gefunden, der dann selber die Kosten für das Tierheim tragen muss. „Der Vorteil einer Kleinstadt ist, dass man sich kennt und zum Teil auch die Lieblinge dazu. So kommen Besitzer und Haustier schnell wieder zusammen“, sagt Simone Sturm. In einigen Fällen habe bei der Suche nach Herrchen auch die SZ geholfen.

Der Tierschutz ist gesetzlich verankert. Kommunen sind damit in der Pflicht, sich um Fundtiere zu kümmern. Nach Auffassung des Sächsischen Städte- und Gemeindetags (SSG) sei davon auszugehen, dass ein Eigentümer die Suche nach seinem Tier aufgegeben hat, wenn er sich nicht innerhalb von vier Wochen meldet. Danach gilt das Fundtier als herrenlos, womit die Kostenerstattungspflicht für die Kommunen endet. Das Tier wird den Tierschutzvereinen, die meist Träger der Tierheime sind, zur weiteren Betreuung überlassen.

Das Tierheim des Tierschutzvereins Sankt Horkano Umkreis Niesky e.V. übernimmt Fundtiere aus Zittau wie aus Kodersdorf und anderen Gemeinden. Zwölf Fundhunde sind es 2017 bisher und damit etwa so viele wie in den Vorjahren. Drei konnten ihren Besitzern zurückgegeben werden. An sich sei es bei "gechipten" Tieren nicht schwer, den Halter festzustellen, erklärt Rosemarie Zille vom Tierheim. Nur würden viele ihr Tier nicht in die Datenbank eintragen lassen. Von 31 Fundkatzen 2017 gingen zwei zurück an ihre Besitzer. Mehr als 50 Katzen gelangen pro Jahr als Fundtiere ins Tierheim Horka. Erst vor ein paar Tagen hatten Besucher am Waldfriedhof in Niesky einen jungen Hahn entdeckt, der nicht beringt war. Größter Fund 2016 waren 16 Meerschweinchen, die jemand im Wald ausgesetzt hatte. Zum Glück konnten alle vermittelt werden, so Rosemarie Zille.

Für gefundene Wildtiere sind übrigens Jagd- und Naturschutzbehörden zuständig.

