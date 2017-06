Rietschen gibt sich neues Wappen Das alte Motiv wirkt schöner, ist aber nicht DIN-gerecht. Nieskys Wappen dagegen hat Bestand seit 1932.

Löwe, Greif, Ross, Reichsadler, Fisch, Kranich, Schwan, Wolf, Gans oder Bär: Von all diesen Tieren wird Rietschen keines im Wappen führen. Nicht in dem heute gültigen und nicht in dem künftigen. Gleich gar nicht wird die Gemeinde solche markigen Sprüche mit ihrem Wappen verbinden wie beispielsweise der Landkreis Wesermarsch: „Lever dod as slav“, was so viel heißt wie Lieber tot als Sklave. Dieser Wahlspruch gehört zu dem Wappen mit fünf Streifen, die für das Herzogtum Oldenburg stehen, sowie eine mittelalterliche Kogge und einen Friesenkrieger.

Sehr viel friedlicher und überschaubarer geht es da bei den Rietschenern zu. Schlägel und Eisen, ein Glaskelch und stilisierte Bäume zieren das Wappen. Die Symbole stehen für den Bergbau und die Glasindustrie und die waldreiche Umgebung des Ortes. Damit können sich Einwohner identifizieren, denn mit diesen Symbolen auf rotem Grund werden seit Jahren unter anderem offizielle Schreiben bedruckt.

Doch das seit Jahrzehnten verwendete Wappen hat seine Macken. Zumindest aus Sicht eines Kommunalheraldikers wie Jörg Mantzsch. Der Magdeburger hatte sich im April an die Gemeinde Rietschen gewandt und darauf hingewiesen, dass sie ein nicht korrektes Wappen nutzt. Der Eigenentwurf sei weder heraldisch korrekt noch genehmigt, so Jörg Mantzsch. Und der Fachmann erklärt in einem ausführlichen Schriftstück an die Gemeinde, warum das so ist. „Eine Prämisse ist, dass das Wappen in seiner äußeren Form und Anlage nicht gegen Regeln der Wappenkunde und Wappenkunst verstoßen darf. Weiterhin gilt: Wappen sind an die Prinzipien der Einfachheit, Klarheit und Übersichtlichkeit gebunden. Das heißt vor allem, sich bei der Symbolik sowie den gewählten Farben zu beschränken. Wappen sind keine Gemälde, sondern Symbole“, teilt der Heraldiker mit. Nun kann niemand behaupten, dass das bisherige Wappen von Rietschen sonderlich ausschweifend mit Symbolen versehen ist oder gar einem Gemälde gleicht. Trotzdem muss das genutzte Wappen verändert werden.

Denn was kaum jemand weiß: Selbst für Schlägel und Eisen – also den Werkzeugen, die im Wappen den Bergbau symbolisieren soll – gibt es eine DIN-Norm. Das Normblatt 21 800 des Normenausschusses Bergbau im DIN, Deutsches Institut für Normung e.V., zeigt genau, wie Schlägel und Eisen auszusehen haben. Demnach hat das Rietschener Wappen in dieser Beziehung gleich zwei Schwachpunkte. Zum einen sind Schlägel und Eisen nicht korrekt dargestellt, bezogen auf die DIN. Und zum anderen sind die in den falschen Farben, müssen silbern oder golden sein anstelle von schwarz. Auch die Bäume in dem Wappen sind nicht den Normen entsprechend, denn sie dürfen laut Mantzsch die Teilungslinie nicht mit der Krone berühren. Und auch der Pokal ist Stein des Anstoßes. Er hat ebenfalls eine nicht erlaubte Farbe. Auf rotem Untergrund wie beim Rietschener Wappen muss der Pokal ebenso wie Schlägel und Eisen silbern oder golden sein. Unzulässig sei auch die Schattierung beim Pokal. Nicht einmal die Form des Wappens ist in Ordnung. „Der neo-barocke Wappenschild entspricht nicht den Gepflogenheiten der gegenwärtigen Kommunalheraldik und ist eine stilgeschichtliche Schildform aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die für heutige Wappen nicht mehr verwendet wird“, so Jörg Mantzsch.

Nach so vielen Fehlerhinweisen landete jetzt das Wappen als Thema beim Rietschener Gemeinderat. „Heraldik ist eine Wissenschaft, das kann man studieren“, sagte der Rietschener Bürgermeister Ralf Brehmer einleitend. Und er bestätigte, dass schon unter dem Altbürgermeister Eberhardt Meyer der Versuch unternommen wurde, das Wappen genehmigen zu lassen. „Es gab damals zig Kleinigkeiten, warum das Wappen nicht genehmigt werden konnte“, sagt er. „Das war uns als Verwaltung nicht so wichtig, und so haben wir die Hände davon gelassen“, sagt Ralf Brehmer. Doch nun liegen der Gemeinde Variantenvorschläge für ein neues Wappen, Dienstsiegel und korrekte Flaggen für Rietschen vor. Geld kostet schon das Papier, über das die Gemeinderäte jetzt diskutierten. 700 Euro bekomme der Kommunalheraldiker für die Arbeit, wozu auch das Einreichen des Genehmigungsantrags dazugehöre, so Brehmer. Ob sich die Gemeinde strafbar mache mit einem nicht korrekten Wappen, ob ein Bußgeld droht oder das Kommunalamt des Landkreises eingreift, all das wusste er nicht zu sagen. Aber die Räte entschieden sich auch unkompliziert dafür, das alte Wappen gegen ein ähnliches, allerdings den Normen entsprechendes Wappen einzutauschen.

Nicht einigen konnten sich die Räte allerdings auf eine Rietschen-Flagge. Denn auch dafür gibt es Regeln zu beachten. Die vexillologisch, also nach der Fahnenkunde korrekte Flagge zeigt dem Vorschlag zufolge das Wappen auf einem zweistreifigen Grund in den Farben rot und weiß. Doch damit konnten sich die Rietschener nicht anfreunden, weil sie als Farben von Brandenburg oder Polen missgedeutet werden könnten. Einfach das sächsische Grün-weiß zu nutzen, sei aber möglicherweise nicht einfach so machbar, so ein Hinweis, denn schließlich soll alles korrekt sein. So vertagten die Rietschener das Thema.

In Niesky gibt es darum keine Diskussionen. Im Jahr des 275-jährigen Bestehens hält Niesky an seinem Wappen fest. Bereits im April 1931 waren 14 Wappenvorschläge diskutiert und im März 1932 das bekannte und bis heute genutzte Wappen vom damaligen preußischen Innenminister genehmigt worden. Noch heute erteilt die Stadt Niesky Genehmigungen für das Verwenden des Wappens.

