Rietschen darf Freie Schule unterstützen Der Landkreis Görlitz wollte verbieten, dass die Gemeinde dem Trägerverein ein Darlehen gibt. Das sieht das Gericht anders.

Seit 2005 lernen Jungen und Mädchen an der Freien Oberschule in Rietschen. Nach dem Aus für die staatliche Oberschule hatte sich ein Trägerverein gegründet. Nächstes Ziel ist, eine gymnasiale Oberstufe anzubieten, damit junge Leute in Rietschen auch das Abitur machen können. © andré schulze

Gerade erst wurden die Schulabgänger feierlich aus der Freien Schule verabschiedet. Von den 14 jungen Leuten werden vier weiterlernen, um das Abitur zu machen. Doch dazu müssen sie an andere Schulen wechseln. Und dabei hatte der Trägerverein der Freien Oberschule Rietschen schon seit 2014 daran gearbeitet, damit auch in Rietschen das Abitur angeboten werden kann.

Doch dazu braucht es Geld. Weil der Trägerverein das nicht alleine aufbringen kann, will ihn die Gemeinde Rietschen unterstützen. Für das Projekt gymnasiale Oberstufe plant Rietschen ein Darlehen über 170 000 Euro ein. Doch das ist nach der Auffassung des Kommunalamtes des Landkreises nicht rechtens. Schon im Frühjahr teilte das Landratsamt das den Rietschenern mit. Doch die Rietschener erneuerten im Juni ihren Beschluss. Das Prozedere dazu war bilderbuchreif. In der Begründung für den Beschluss stand, dass die Gemeinderäte ihren eigenen Beschluss widerrufen und also kein Darlehen ausgeben werden. „Ich bin dafür, dass wir dagegen sind“, sagte Gemeinderat Torsten Lorenscheit. Die Mehrzahl der Räte sah das ganz genauso.

Bürgermeister Ralf Brehmer hatte außerdem beim Verwaltungsgericht in Dresden einen Widerspruch gegen den Bescheid des Landkreises eingelegt. Vom Verwaltungsgericht wurde jetzt die Auffassung der Gemeinde Rietschen gestärkt. Wie der Chemnitzer Rechtsanwalt Martin Sträßer der SZ sagt, sei man der Auffassung, dass die Gemeinde den Trägerverein bei seinem Vorhaben sehr wohl unterstützen könne. Eine Schule zu betreiben, sei eine Angelegenheit der örtlichen Gemeinschaft. Die Gemeinde Rietschen dürfe sich also um das Anliegen des Trägervereins kümmern, da eine gemeindliche Aufgabe davon berührt sei. Im Klartext: Anders als beispielsweise Niesky, Krauschwitz oder Rothenburg ist Rietschen zwar nicht Träger einer staatlichen Oberschule. Da es aber eine Freie Oberschule im Ort gibt, könne die Gemeinde deren Trägerverein unterstützen. Denn eine Schule im Ort zu haben oder wie im Rietschener Fall zu unterstützen, das gehöre zu den Aufgaben einer Gemeinde. Ein Darlehen als Anschubfinanzierung für eine Erweiterung des Schulangebotes in Rietschen sei nach der Meinung des Verwaltungsgerichts also nicht zu verbieten.

Mit der Entscheidung in diesem schriftlichen Verfahren widerspricht das Verwaltungsgericht der Begründung des Landkreises. Der vertritt die Auffassung, dass das Unterstützen einer Schule, für die es keinen öffentlichen Bedarf gibt, auch keine gemeindliche Aufgabe sei. Das Kommunalamt des Landkreises zielt darauf ab, dass die Freie Oberschule Rietschen zwar staatlich anerkannt, aber eine sogenannte Ersatzschule ist.

Wie sich das Kommunalamt nach dieser Entscheidung des Verwaltungsgerichts Dresden positioniert, das steht noch nicht fest. Der Leiter des kreislichen Rechts- und Kommunalamtes, Karl Ilg, ist erst ab Montag wieder im Büro, teilte Landkreissprecherin Marina Michel mit. Der Landkreis hat die Möglichkeit, Beschwerde gegen den Beschluss des Dresdener Verwaltungsgerichtes beim Oberverwaltungsgericht in Bautzen einzureichen.

Für den Vorsitzenden des Trägervereins, Wolfgang Schmidt, und den Rietschener Bürgermeister Ralf Brehmer ist die Freude über den Gerichtsentscheid trotzdem getrübt. Es sei zwar ein Meilenstein, so Wolfgang Schmidt, aber der Plan, schon in diesem Jahr zu starten, ist natürlich nicht mehr machbar. Zum einen sind die infrage kommenden Schüler an anderen Schulen angemeldet. Zum anderen sind auch die zusätzlichen Lehrer, die der Trägerverein für die gymnasiale Oberstufe verpflichten wollte, nicht mehr da. Ebenfalls fehlt auch die Genehmigung der Bildungsagentur, sagt Schmidt. Nun also fasst der Trägerverein den Schuljahresstart 2018 ins Auge. „Mindestens vier, fünf Kinder haben das Potenzial fürs Abitur.“

