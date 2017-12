Rietschels Werke in zwei Bänden Zu Leben und Werk des in Pulsnitz geborenen Bildhauers gibt es jetzt ein umfangreiches Verzeichnis. Die Stadt erhält ein Freiexemplar.

Das neue Werkverzeichnis Ernst Rietschels wurde jetzt vorgestellt. Das Foto zeigt Christel Rietschel (l.), Urenkelin des Bildhauers sowie Monika von Wilmowsky (Autorin) und dazwischen die Büste Ernst Rietschels. © PR

Pulsnitz. Die Stühle im Pulsnitzer Geburtshaus Ernst Rietschels reichten nicht, als jetzt das erste umfassende Werkverzeichnis des berühmten Künstlers anlässlich seines 213. Geburtstages vorgestellt wurde. Über 50 Besucher saßen im Publikum: „Darunter waren Vertreter der Staatlichen Kunstsammlungen in Dresden und des Lindenau-Museums in Altenburg“, sagt die Vorsitzende des Pulsnitzer Ernst-Rietschel-Kulturrings, Sabine Schubert. „Die Vorstellung des Werkverzeichnisses war eine sehr gelungene und trotz glatter Straße eine gut besuchte Veranstaltung.“ Ganz besonders habe sie sich gefreut, dass von den Nachfahren neben der Familie Lobeck aus Langebrück auch Christel Rietschel aus Schweinfurt angereist war. Sie gehört als Letzte noch zur Generation der Urenkel und wurde von ihrem Sohn Prof. Thomas Rietschel aus Frankfurt am Main begleitet.

Die Vertreter des Herausgebers, der Letter-Stiftung, konnten berichten, dass mehr als dreißig Bestellungen des sehr edel ausgestatteten Werkverzeichnisses vorliegen. In Pulsnitz kann man das Verzeichnis nach telefonischer Ansprache beim Kulturring ansehen und es konnte auch vereinbart werden, dass das Stadtmuseum ein Freiexemplar erhält.

Die Kunsthistorikerin Monika von Wilmowsky beschreibt in zwei Bänden rund 200 Werke Ernst Rietschels ausführlich, bildet diese ab und kommentiert sie. Der erste Band enthält auch einen Überblick zu Rietschels Leben, gibt Einblick in die Arbeitsweise des Bildhauers, seinen Atelierbetrieb und seine Schüler. Monika von Wilmowsky gilt als RietschelKennerin. Sie publizierte unter anderem den Werkkatalog der Handzeichnungen Rietschels und gab die Lebenserinnerungen des Bildhauers heraus. (SZ)

