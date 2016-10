Riesiges Sammlerglück Gerade ist die beste Zeit, Pilze zu finden. Darunter auch ganz große, wie SZ-Leser beweisen.

Sophie aus Burkau ist sechs Jahre alt. Das Mädchen konnte sich jetzt über einen Riesenfund bei einem Spaziergang freuen. © privat

Da guckte die sechsjährige Sophie aus Burkau nicht schlecht, als sie beim Spaziergang mit Mama und Hund Annie diese riesigen Pilze ganz unverhofft fand. Auch Leserin Regine Hertwich hatte großes Glück. Sie entdeckte in Weifa einen mächtigen Birkenpilz: 935 Gramm war der schwer, die Kappe im Durchmesser 24 Zentimeter lang und komplett madenfrei, schrieb sie in einer Mail an die SZ . „Es war ein schönes Gericht“, so Regine Hertwich.

Es scheint also viele Pilze zu geben, oder? Pilz-Experte Eckart Klett aus Liegau ist überzeugt: „Es ist eine intensive, also gute Saison.“ Allerdings sei die diesjährige Pilzsaison sehr kurz. „Vier bis maximal sechs Wochen“, prognostiziert er.

Die Pilzzeit kam nur schwer in Schwung. Auch, wenn Eckart Klett Anfang Juni schon eine erste Pilz-Schwemme beobachtete. Doch durch den langen Sommer herrschte zunächst etwas Pilz-Flaute in den Wäldern. „Jetzt ist die notwendige Feuchtigkeit da, die Pilze schießen“, freut sich der Liegauer Eckart Klett. Er warnt jedoch davor, Pilze mitzunehmen, die man nicht kennt. Er konnte in diesem Jahr mit seinem Fachwissen schon wieder regelmäßig Schlimmeres verhindern. Anfang August zum Beispiel hatte ein Pilzsammler bei Eckart Klett geklingelt. Seine vermeintlichen Steinpilze stellen sich jedoch als Schönfuß-Röhrlinge heraus, die Steinpilzen zwar sehr ähneln, aber eben nicht zum Verzehr geeignet sind. Pilzkenner Eckart Klett hilft gern und ist unter 03528 411444 erreichbar.

Sollte das mal nicht der Fall sein, sucht er gerade Pilze. Wobei für einen Kenner wie Eckart Klett eigentlich das ganze Jahr über Pilzsaison ist. „Richtig, es gibt ja eigentlich immer Pilze – aber natürlich ist jetzt die Hauptsaison angebrochen“, sagt er. Sammeln also lohnt jetzt richtig in den Wäldern rund um Schiebock. (SZ)

