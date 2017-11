Riesiger Sachschaden Beim Versuch, Elektronik zu stehlen, richteten Diebe in einem Geschäft 15 000 Euro Schaden an.

© Symbolfoto dpa

Kriminelle sind zwar mit dem Versuch gescheitert, in großem Stil Elektronik-Geräte zu erbeuten, haben aber bei ihrer Attacke einen riesigen Sachschaden hinterlassen. Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilt, hatten bislang unbekannte Täter offenbar in der Nacht zum Donnerstag versucht, in einen Elektronikfachmarkt auf der Hugo-Küttner-Straße in Pirna einzudringen und auf Beutezug zu gehen. Der Tatzeitpunkt steht laut den Ermittlern nicht genau fest. Entdeckt wurde der Einbruchsversuch am 2. November, gegen 4.40 Uhr. Nach Auskunft der Polizei hatten die Täter zunächst eine Glastür des Expert-Fachmarktes zerschlagen und waren auf diese Weise in den Vorraum des Geschäftes gelangt. Viel weiter kamen sie allerdings nicht: Eine zusätzliche Vergitterung hielt den Einbrechern stand. Ohne Beute flüchteten die Kriminellen – hinterließen jedoch einen Sachschaden von rund 15 000 Euro. (szo)

Polizeibericht vom Freitag zurück 1 von 4 weiter Fußgänger von Auto erfasst Dippoldiswalde. Am frühen Donnerstagabend war eine 52-Jährige mit einem Daihatsu auf der S190 zwischen Dippoldiswalde und Reichstädt unterwegs. In Höhe der Haltestelle Berreuth erfasste die Frau mit ihrem Wagen einen Fußgänger (22). Der Mann wurde leicht verletzt. Motorradfahrer leicht verletzt Bad Schandau. Der Fahrer (60) eines Renault wollte am Donnerstagnachmittag vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Bad Schandau auf die Basteistraße auffahren. Dabei übersah er offenbar einen herannahenden Motorradfahrer (18). Der junge Mann stürzte bei einem Ausweichversuch und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Renaultfahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, konnte aber ermittelt werden. Trickbetrüger scheitern Freital.Diese Seniorin hat richtig gehandelt: Am Donnerstagnachmittag erhielt eine 64-Jährige in Hainsberg einen Anruf, in dem ihr ein Gewinn von 49500 Euro offenbart wurde. Um die Summe zu erhalten, müsse sie jedoch 900 Euro Bearbeitungsgebühr zahlen. Die Frau schenkte der Sache keinen Glauben, beendete das Gespräch und verständigte die Polizei. Einbruch in Jugendklub Dürrröhrsdorf-Dittersbach. In der Nacht zum Donnerstag hebelten Unbekannte ein Fenster des Jugendklubs auf dem Eschenweg in Stürza auf und drangen in die Räume ein. Die Täter durchsuchten das Mobiliar. Nach einem ersten Überblick wurde nichts gestohlen. Der entstandene Schaden beträgt rund 200 Euro.

