Riesiger Holzstapel brennt Der dritte Brand in einer Woche: Dienstagabend wird die Feuerwehr nach Reichenbach alarmiert. Hier gibt es nichts mehr zu retten.

Das Holz sollte diesen Mittwoch eigentlich vom Sportplatz abtransportiert werden. Das Feuer änderte diesen Plan. © NEWS5/Rico Löb

Dienstagabend wurden die Feuerwehren aus Reichenbach, Reichenau, Bischheim und Gersdorf zu einem brennenden Holzhaufen nach Reichenbach (Gemeinde Haselbachtal) alarmiert. Am Sportplatz brannte der rund 50 mal 20 Meter große Haufen aus Holz, Geäst und Gestrüpp bereits schon in ganzer Ausdehnung. Die Flammen schlugen weit in den Nachthimmel und sorgten für eine gespenstische Stimmung. Das Holz war nach dem Unwetter vom 22. Juni angefallen und die Gemeinde hatte den Sportplatz als Ablageplatz bereitgestellt. Diesen Mittwoch sollten die Holzabfälle geschreddert und abtransportiert werden. Allerdings ist dies durch das Feuer nun nicht mehr möglich, denn die Feuerwehr ließ den Stapel über Nacht kontrolliert abbrennen. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Nach Aussagen ist Brandstiftung nicht ausgeschlossen.

Bilder vom Brand in Reichenbach







Der Brand in Reichenbach ist das dritte Großfeuer in dieser Woche. Am Montag brannten in Rammenau eine Scheune sowie ein Carport mit zwei Fahrzeugen ab, in der Nacht zu Dienstag wurden bei einem Caravanverleih in Bernbruch acht Wohnanhänger ein Raub der Flammen. (rl)

zur Startseite