Riesiger Ein-Kilo-Steinpilz Ein 13-Jähriger aus Ottendorf hat Glück im Wald. Gut ein Kilo schwer ist sein Fund.

Erik mit dem Prachtexemplar. © privat

Da beschwere sich noch einer über eine schlechte Pilzsaison: Ganze 1 050 Gramm brachte ein Steinpilz auf die Waage, den Erik Lindner aus Ottendorf am Montag in der Nähe des Kuhstalls gefunden hat – und keine einzige Made drin. Der 13-Jährige, der in Sebnitz die 8. Klasse der Knöchel-Oberschule besucht, ist passionierter Pilzsammler und kennt sich bestens aus, wie seine Oma Kerstin Lindner berichtet, die auch das Foto geschossen hat. Mit der Ausbeute der Sammeltouren konnte Familie Lindner noch ihre Urlaubsgäste beglücken. Die waren begeistert, sagt Kerstin Lindner. (SZ)

