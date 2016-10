Riesige Spendenwelle für Brandopfer Acht Familien mussten nach einem Brand am Freitag ihre Wohnungen verlassen. Ein Privatmann organisiert Möbel und Textilien. Die Hilfsbereitschaft ist groß.

Nach einem Brand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Straße des Friedens mussten acht Familien ihre Wohnungen verlassen. © Archiv/Jens Hoyer

Von einer Sekunde auf die andere hat sich das Leben von acht Döbelner Familien verändert. Nach einem Brand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Straße des Friedens mussten sie ihre Wohnungen verlassen. Alle sind in der Stadt und in der Umgebung bei Verwandten, Bekannten aber auch völlig Fremden untergekommen, die ihnen Wohnraum zur Verfügung gestellt haben.

Robért Heide hat als Privatmann gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Antje Hofmann die Initiative ergriffen und eine Spendenaktion initiiert. Hilfsbereitschaft kommt aus ganz Sachsen. Möbel, Textilien, Elektrogeräte, Spielzeug werden in zwei Spendenlagern gesammelt. Dringend benötigt werden noch neue Unterwäsche und Schulutensilien. Wer helfen will, kann sich am Körnerplatz 17 melden. Dort befindet sich eine der Sammelstellen. Bei zwei Veranstaltungen im KL 17 wurden außerdem 250 Euro gesammelt und vom Betreiber des Kleinstadtklubs, der Hair-Factory sowie dem Nagelstudio Trendy auf 500 Euro aufgestockt und den Brandopfern übergeben.

Zur Brandursache gibt es bisher noch keine Erkenntnisse. Das Mehrfamilienhaus ist versiegelt und mit Bauzäunen abgesperrt. Die Mieter können vorerst nicht zurück in ihre Wohnungen. (DA/rt)

