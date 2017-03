Riesenzank um Parkautomaten Parken ist in Bautzen teuer und wenig praktikabel. Doch eine schnelle Modernisierung der Geräte stößt auf Widerstand.

Wer auf dem Hauptmarkt parken muss, sollte sich vorher gut präparieren. Der Automat nimmt nur 75 Cent und wechselt auch nicht. Wer niemanden zum Wechseln findet, macht die Kurve oder geht das Risiko ein, ein Knöllchen zu bekommen. © Robert Michalk

Wer auf dem Hauptmarkt parkt, braucht exakt 75 Cent. So viel kostet es, wenn man auf den Stellflächen gegenüber der Apotheke sein Auto für maximal 30 Minuten abstellt. Der Parkautomat wechselt nicht. Auch, wer zu viel zahlen will, hat Pech. Euros werden wieder ausgespuckt, der Automat nimmt genau vier Münzsorten entgegen: Fünfer, Zehner, Zwanziger und Fünfziger. Viele Händler ärgern sich über die kundenunfreundlichen und dazu teuren Parkangebote der Stadt.

Das machte Barbara Nowack am Mittwochabend im Stadtrat in einer flammenden Rede noch einmal deutlich. „Wir brauchen Parkplätze, wir brauchen die Brötchentaste und die Gebühren müssen gesenkt werden“, forderte die Leiterin des Reisebüros Lausitz Tour. Würde man hier nicht schleunigst handeln, wäre die Innenstadt in ein paar Jahren tot. „Guckt euch die Reichenstraße an – ein Geschäft nach dem anderen geht pleite“, sagte sie.

Ausschreibung erst 2018

Dass die Modernisierung der Parkautomaten längst überfällig ist, finden auch viele Stadträte. Sie wollen das Problem am liebsten sofort angehen. Über einen entsprechenden Antrag, der von FDP-Stadtrat Mike Hauschild eingebracht wurde, beauftragten sie den Oberbürgermeister, für die drei Parkscheinautomaten auf dem Fleischmarkt, Hauptmarkt und Innere Lauenstraße Angebote für modernen Ersatz einzuholen und dem Stadtrat zur Beratung bis zur Stadtratssitzung in diesem Juni vorzulegen.

Die neuen Automaten sollen dabei über eine mehrsprachige Bedienung verfügen, eine veränderbare Programmierung – um die Brötchentaste zu ermöglichen – und sie sollen verschiedene Zahlungsmittel annehmen. Hauschild schlug dazu vor, jetzt mit der Modernisierung von drei Automaten an prominenter Stelle anzufangen, um auf diesem Wege Erfahrungen mit den Geräten sammeln zu können. So könnte man die Wirkung der Brötchentaste testen – eine Taste, die es ermöglicht, für eine kurze Zeit kostenlos auf einem Parkplatz zu stehen. Der Antrag wurde von vielen Stadträten mit einem lauten Klopfen begrüßt.

Die Stadtverwaltung sperrte sich aber vehement gegen diesen Vorstoß. Oberbürgermeister Alexander Ahrens (SPD) erklärte, dass man eine Lösung aus einem Guss bevorzuge. Das bedeutet, erst 2019 werden 180 000 Euro für den Austausch aller städtischen Parkscheinautomaten in den Bautzener Haushalt eingestellt. Inhaltlich will man sich zwar nach der Sommerpause mit dem Thema befassen, die Ausschreibung für neue Geräte soll aber erst 2018 starten. Dies hätte den Vorteil, dass die Modernisierung mit einem Hersteller erfolge und außerplanmäßige Ausgaben vermieden würden, so das Argument der Verwaltung. Begründet wurde dieser Verfahrensvorschlag auch damit, „dass die vorhandenen Automaten zwar größtenteils nicht mehr dem modernsten Stand entsprechen, aber nach wie vor relativ funktionssicher sind“.

Es folgte ein zäher Schlagabtausch zwischen Bürgervertretern und Verwaltung: „Sofort Angebote holen, einen Feldtest machen, Probegeräte mieten“, schlugen die Stadträte vor. „Erst die Parameter festlegen und dann einmal für alle deutschlandweit ausschreiben“, war dagegen die Devise der Verwaltung. Alles andere sei doppelte Arbeit und auch personell nicht zu stemmen. Warum man nicht auf kurzem Dienstweg einen Automaten aufstellen könne, wunderte sich Hauschild. So teuer wären die ja nicht. Es sei rechtlich nicht möglich, widersprach Oberbürgermeister Ahrens.

Schließlich zog CDU-Stadtrat Karsten Vogt den Schlussstrich: „Es ist doch ganz einfach. Wir scannen den FDP-Antrag und schicken ihn an drei Firmen, die Parkautomaten verkaufen.“ Damit hätte man ohne großen personellen und finanziellen Aufwand demnächst Angebote auf dem Tisch. Der Vorschlag fand Gefallen und der FDP-Antrag wurde bei drei Enthaltungen mehrheitlich befürwortet. Die Chance ist damit groß, dass es bis Juni aussagekräftige Angebote für neue Parkautomaten gibt. Bleibt zu klären, wie man dann weiter verfährt.

