Riesenwindrad gefährdet Flugzeuge Bei Wachau soll eine mehr als 200 Meter hohe Anlage entstehen. Daraus wird nun nichts.

Im Windpark bei Wachau drehen sich diese zwei Anlagen der Enso. Von dem Gittermast sind Rotor und Turbine inzwischen abgenommen. Ihre Lebensdauer war abgelaufen. Jetzt sollte auf den Hügeln ein neuer, mehr als 200 Meter großer Kreisel errichtet werden. Dagegen gibt es Sicherheitsbedenken. © Thorsten Eckert

Auf den Hügeln zwischen Wachau und Leppersdorf bläst ständig der Wind. Fünf Windräder drehen sich hier. Die ersten wurden schon in den 90er-Jahren hochgezogen. Jetzt soll ein modernes Windrad errichtet werden. Doch das Vorhaben wurde überraschend gestoppt. Die SZ nennt die Gründe.

Was planen die Investoren im Wachauer Windpark?

Die Dresdner Firma Boreas Energie will unweit der Straße nach Leppersdorf ein Windrad der neuesten Generation aufstellen. Die Anlage soll eine Nabenhöhe von 149 Meter haben. Der Durchmesser des Rotors liegt bei rund 100 Metern. Insgesamt kommt das Windrad somit auf eine Gesamthöhe von mehr als 200 Metern. Das Projekt ist schon sehr weit gediehen. Das Unternehmen hofft, noch in diesem Jahr das Genehmigungsverfahren abschließen zu können. Im kommenden Jahr soll dann mit der Errichtung begonnen werden. Das neue Rad soll anstelle von drei älteren Anlagen errichtet werden. Es handelt sich um sogenanntes Repowering. Dabei werden bestehende Windräder gegen leistungsfähigere getauscht.

Was spricht gegen den Bau

des Riesenwindrades?

Die sächsische Luftfahrtbehörde sieht bei der Höhe der Anlage jedoch die Sicherheit beim Flugverkehr gefährdet. Sie hat jetzt das Vorhaben gestoppt. Über den Windpark fliegen zahlreiche Passagier- und Frachtmaschinen. Sie befinden sich im Landeanflug auf den Flughafen Dresden oder sind von dort gestartet. „Die geforderten Mindestüberflughöhen wären an der Stelle nicht mehr gewährleistet. Das gilt auch für die Sichtbedingungen in dem Bereich“, sagt Ingolf Ulrich, von der Landesdirektion Dresden, bei der die Luftfahrtbehörde angesiedelt ist. Deshalb könne die geplante 217 Meter hohe Anlage nicht errichtet werden. Auch Signalleuchten an dem Windrad würden das Problem nicht beseitigen.

Welchen Standpunkt

hat die Gemeinde Wachau?

Im Wachauer Gemeindeamt ist das Aufatmen förmlich zu hören. Zahlreiche Anwohner waren von Anfang an gegen das Vorhaben. Sie befürchteten mehr Lärm und Schlagschatten, die bis in den Ort reichen. „Außerdem passt ein solches großes Windrad nicht ins Landschaftsbild. Das ist nicht zu vertreten“, sagte der Leppersdorfer Gemeinderat Volkmar Lehmann (Offene Bürgerliste). „Wir erhalten mit der Entscheidung der Luftfahrtbehörde Schützenhilfe von unerwarteter Seite. Es entspricht genau unseren Intentionen, diese große Anlage zu verhindern“, sagte der Wachauer Bürgermeister Veit Künzelmann (CDU). Zwischenzeitlich hatten die Gemeinderäte sogar diskutiert, ob sie nicht dem Vorbild von Großröhrsdorf folgen, und mit einem Bebauungsplan Einfluss auf die Höhe des Windrades nehmen sollen. Der Vorschlag wurde jedoch abgelehnt wegen der geringen Aussicht auf Erfolg. „Vor Gericht würden wir damit nicht durchkommen“, sagte der Bürgermeister.

Wie geht es in Wachau

in dem Verfahren weiter?

An der Stelle muss ein Windrad mit geringerer Höhe geplant werden. Boreas hat inzwischen einen Antrag auf den Bau eines Windrades mit einer Gesamthöhe von bis zu 150 Metern eingereicht. Die Genehmigung erteilt das Landratsamt in Bautzen. Im Genehmigungsverfahren muss allerdings wieder die Luftfahrtbehörde gefragt werden. Sie will sich noch nicht auf eine maximale Größe festlegen. „Die Frage nach der möglichen Höhe eines Windrades an der Stelle lässt sich nicht pauschal beantworten. Es ist immer der Einzelfall zu prüfen, ob ein Vorhaben den Anforderungen an die Flugsicherheit entspricht“, sagt Ulrich. Bei einer Genehmigung kann die Gemeinde Wachau das Vorhaben nicht stoppen. Wenn sich die Betreiber an die gesetzlichen Vorgaben wie Lärmgrenzwerte und Abstand zu Wohnhäusern halten, muss die Anlage genehmigt werden. Die Fläche zwischen Wachau und Leppersdorf ist als sogenannte Vorrangfläche für Windkraftanlagen im Landesentwicklungsplan festgelegt.

Wie ist die Situation derzeit am umstrittenen Standort Kleinröhrsdorf

Eher ruhig. Die Stadt Großröhrsdorf arbeitet seit dem Beschluss im Frühjahr derzeit immer noch an dem Bebauungsplan für das Windkraftgebiet. Es werde momentan geprüft, welche Festlegungen zum Bau von Windkraftanlagen letztlich getroffen werden sollen. Zu Details könne die Stadt deshalb zurzeit keine Information geben. So lautete zuletzt die Antwort der Verwaltung. Im Lager der potenziellen Investoren scheint es aber auch ruhig zu sein. Nach den Informationen des Landratsamtes lagen im Umweltamt bei der jüngsten SZ-Anfrage keine Genehmigungsanträge oder Anfragen für den Windpark Kleinröhrsdorf vor. Auch in der Stadtverwaltung Großröhrsdorf gebe es keinen neuerlichen Anlauf eines Windkraft-Interessenten.

