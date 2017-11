Riesenstriezel fürs Stollenfest wird französisch Oh, làlà: Junge Austausch-Azubis lernen die deutsche Weihnachtsspezialität kennen.

Coralie Bolya macht in Frankreich eine Bäcker-Lehre. Beim Praktikum in Dresden packt sie beim Striezelbacken mit an. © Sven Ellger

Mit kräftigen Bewegungen knetet die zierliche Frau den Stollenteig durch. Bedächtig streut sie etwas mehr Mehl auf die Arbeitsplatte. Dann beginnt sie erneut mit kreisenden Bewegungen auf den Teig einzuwirken. Bis vor einigen Tagen kannte Coralie Bolya die deutsche Weihnachtsspezialität noch gar nicht. Nun hilft sie am Sonntag sogar, den traditionellen Riesenstriezel zusammenzusetzen, der dann eine Woche später über den Weihnachtsmarkt getragen und schließlich scheibchenweise an die Besucher verkauft wird.

Mit Bolya werden noch 16 weitere Jugendliche und junge Erwachsene mehrere hundert Striezelplatten zu einem Stollen im XXL-Format zusammenbasteln und mit rauen Buttermengen verfugen. Sie alle sind Teil eines Austauschprojekts, das vom Verein „Europa direkt“ organisiert wird. Die 17 Bäckerlehrlinge absolvieren derzeit eine Ausbildung in einer Berufsschule nahe Paris. Am 10. November sind sie alle für ein vierwöchiges Praktikum in Dresdner Bäckerei-Betrieben angereist.

Coralie Bolya ist im ersten Lehrjahr. Bei ihrem Praktikum im Dresdner Backhaus auf der Augsburger Straße habe sie viel gelernt, sagt die Französin. In ihrer Heimat nutze man zum Backen nicht so viele verschiedene Zutaten. So fertigte sie hier erstmals Körnerbrötchen, benutze Roggenmehl und wagte sich auch an die traditionelle Eierschecke. Im Gegenzug konnte sie den Kollegen zeigen, wie ein wirklich französisches Croissant sein muss. Erst seit ein paar Tagen widmet sie sich der Königsdisziplin der Weihnachtszeit – dem Backen des berühmten Dresdner Christstollens.

Das ist ein geschützter Begriff. 16 Zutaten stehen auf der Liste des Stollenschutzverbands. Rosinen und Butter sind natürlich dabei. Aber auch ausgefallenere Zutaten wie Zitronenschalenpaste stehen darauf. Wie die Zutaten dosiert werden, entscheidet aber jeder der rund 120 Bäckerei-Betriebe in der Landeshauptstadt selber. Es bleiben Geheimrezepte. Das Dresdner Backhaus hat ihres nun mit der jungen französischen Austauschbäckerin geteilt. Die weiß mittlerweile auch, was auf keinen Fall im Backwerk landen darf: Margarine, Konservierungsstoffe und Aromen. Dann bekommt der Striezel sein Siegel nicht.

Die Platten, die am Sonntag zum Stollen im XXL-Format zusammengesetzt werden, durchlaufen deshalb vorher alle eine Prüfung. Gefertigt sind sie schon, liegen in den einzelnen Backstuben bereit und warten auf ihren großen Tag. „Wir fertigen sie meist zwei Wochen vorher an, damit sie durchziehen können“, sagt Elisabeth Kreutzkamm-Aumüller, Geschäftsführerin vom Backhaus. „Drei Wochen alt sind sie genau richtig.“ Ob das stimmt, können die Austausch-Lehrlinge nicht mehr testen. Sie reisen vor dem Stollenfest ab.

Etwas wehmütig schaut Bolya der Heimkehr entgegen. Obwohl ihre Deutsch-Kenntnisse nur elementar sind und sie sich mit den Backhaus-Mitarbeitern oft mit Händen und Füßen verständigt, fühlt sie sich gut aufgenommen. „Und Dresden ist eine sehr schöne Stadt“, sagt die Berufsschülerin, die zuvor noch nie in Deutschland war. Besonders freut sie sich, dass die Gruppe am Sonntag auf den Striezelmarkt geht. In Paris sind solche Weihnachtsmärkte rar. Auch den Stollen kennen in Bolyas Heimat die Wenigsten. Stattdessen essen die Franzosen in der Weihnachtszeit einen Kuchen mit Buttercreme.

„Ich glaube, der Christstollen würde den Franzosen auch schmecken“, schätzt die 16-Jährige ein. Sie hat nun gehört, dass es im Lafayette – dem größten Einkaufszentrum in Paris – Striezel geben soll. Wenn sie zurück ist, will sie gleich nachschauen, ob das stimmt. Wenn nicht, kennt die zierliche Französin jetzt ja das Geheimrezept.

zur Startseite