Riesenschutzengel: Holzbohle verfehlt Kopf

Zwei Lauben aufgebrochen Ostritz. Am Dienstag wurde der Polizei bekannt, dass sich Unbekannte am Sonntag in Ostritz an der Görlitzer Straße an zwei Gartenlauben zu schaffen gemacht haben. In einem Fall hat eine Alarmanlage die Täter offenbar vertrieben. Im zweiten Fall stahlen die Täter aus der Laube eine Stereoanlage im Wert von etwa 500 Euro. Der Sachschaden beträgt in Summe rund 100 Euro. (szo)

Radfahrer mit zu viel Alkohol intus Zittau. Eine Streife des Polizeireviers Zittau-Oberland hat in der Nacht zum Mittwoch an der Max-Müller-Straße einen Radfahrer kontrolliert. Der 49-Jährige pustete bei einem Atemalkoholtest einen Wert von umgerechnet 1,62 Promille in das Gerät. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, und sollte nach der Laboranalyse ein Wert von mindestens 1,6 Promille Blutalkohol feststehen, wird eine Strafanzeige auf den Beschuldigten zukommen. (szo)

Gefährliche Kräutermischung Weißwasser. Eine Polizeistreife kontrollierte am Dienstagabend einen 20-Jährigen in Weißwasser. Der junge Mann war im Besitz einer sogenannten Kräutermischung. Er gab an, das Gemisch über das Internet erworben zu haben. Die Beamten stellten die unbekannte Substanz sicher und erstatteten Strafanzeige. Es besteht der Verdacht, dass der 20-Jährige gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen hat. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor dem Konsum von Kräutermischungen: Die Inhaltsstoffe sind zumeist unbekannt und können für den menschlichen Organismus lebensbedrohliche Folgen haben. In der Oberlausitz sind der Polizei in diesem Jahr schon mehrere Fälle bekannt geworden, wo Personen nach dem Konsum von Kräutermischungen wiederbelebt und intensivmedizinisch versorgt werden mussten. (szo)