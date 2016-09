Riesenschutzengel: Holzbohle verfehlt Kopf Auf der B 6 bei Görlitz stürzten am Mittwochmorgen Teile der Ladefläche eines Lastwagens in die Frontscheibe eines entgegenkommenden Lasters.

Görlitz. Am Mittwochmorgen verhinderte auf der B 6 am Abzweig Am Hoterberg bei Görlitz offenbar ein Schutzengel, dass ein 76-Jähriger schwer oder gar tödlich verletzt wurde. Beteiligt waren zwei Fiat Ducato. Auf der Ladefläche des in Richtung Holtendorf fahrenden Kleintransporters war eine Holzbohle gebrochen. Die massiven Stücke fielen während der Fahrt in den Gegenverkehr. Der 76-jährige Fahrer des entgegenkommenden Kastenwagens konnte nicht mehr ausweichen. Eins der umherfliegenden Stücke durchbrach die Frontscheibe und verfehlte den Kopf des Seniors nur um wenige Zentimeter. Der Mann verletzte sich durch den Glasbruch leicht und wurde in einem Klinikum versorgt. Der Sachschaden bezifferte sich auf rund 3 000 Euro. (szo)

