Riesensauerei im Wald Farben und Lacke am Giesenstein: Eine Leserin gibt den Hinweis, doch das Landratsamt wartet auf eine präzise Beschreibung.

Lacke und Farben wurden illegal im Wald bei Bad Gottleuba abgeladen. © Symbolfoto: SZ Archiv

Es ist ein schöner Weg am Gottleubaer Giesenstein. Nicht weit von der Stadt entfernt und man ist im Grünen. Die Nähe zu Bad Gottleuba macht es auch denen leicht, die Böses im Schilde führen. Zum Beispiel, weil sie ihren Müll loswerden wollen. Und das sind offenbar immer mehr.

„Jetzt wurden da sogar in einem Korb Farben und Lacke abgeladen“, sagt eine Gottleubaerin. „Das ist eine Riesensauerei.“ Auch weil die Kosten für die Entsorgung jeder mitbezahlt – wenn kein Verursacher bekannt ist, und das ist meist der Fall. Entweder räumt der Abfallzweckverband den Müll weg oder der Sachsenforst. Wird der Müllfrevler bekannt, kann es für den teuer werden. Je nach Art und Menge der abgelagerten Abfälle sind Bußgelder von bis 100 000 Euro möglich.

Dem Landratsamt war die Gottleubaer Müllecke bis zur Anfrage durch die Sächsische Zeitung nicht bekannt. Die Leserin sollte sich an das Referat Abfall/Boden/Altlasten wenden und die Stelle möglichst präzise beschreiben, heißt es. „Sollte die Ablagerungsstelle damit im Referat bekannt werden, wird die Entsorgung über die dafür Verpflichteten, Zweckverband Abfallwirtschaft oder Staatsbetrieb Sachsenforst, veranlasst.“ Wieso die Stelle mit der Anfrage der SZ nicht bekannt geworden ist, bleibt offen.

Der Gottleubarin ist die Bürokratie egal. Sie will, dass die Farben und Lacke so schnell wie möglich verschwinden, weil von ihnen nämlich auch eine Gefahr ausgehen kann. Die Leserin hat sich deshalb schon selbst an den Sachsenforst gewandt.

Es ist es nicht das erste Mal, dass der Kurort zur Müllhalde wird. Vor zwei Jahren türmten sich hinter der Kamillenschänke Computer, Kühlschränke, Plastikeimer, Fässer, Rohre. Verursacher wurden damals keine gefunden.

