Riesenrad fehlt bei Sommerfest Rothenburg Ausfallen wird das im Programm angekündigte Street-Soccer-Turnier auf dem Marktplatz.

Das Riesenrad des Schaustellerbetriebes Lorenz aus Berlin gehörte bisher zum Sommerfest als ein Wahrzeicheneinfach dazu. © Rolf Ullmann

Rothenburg. Nicht nur das Fest ist eintrittsfrei, auch beim Rummelplatz gibt es beim diesjährigen Sommerfest vom 4. bis 6. August einige Änderungen. Wie Reinhard Röhle informiert, wird es aufgrund des fehlenden Veranstaltungstages bereits am Freitag einen Familientag mit zusätzlichen Aktionen geben. Aus diesem Grund werden die Fahrgeschäfte bereits ab 15 Uhr öffnen. Zudem sollen auf dem Platz viele neue Fahrgeschäfte für Abwechslung sorgen, auch wenn das seit Jahren in Rothenburg bekannte Riesenrad dieses Mal nicht auf der Fläche steht. „Auch ohne dieses Fahrgeschäft wird das hier sicher ein toller Rummel und wir werden bestimmt den Wünschen der Gäste gerecht“, so der Platzverantwortliche Reinhard Röhle. Er fügt hinzu, dass der Ausfall des Rades in keinerlei Zusammenhang mit der Verkürzung der Veranstaltungstage im Zusammenhang stehe. „Es seien rein familiäre Gründe, die den Schausteller zu seiner Absage bewogen haben. Man sei aber mit der Familie im Gespräch und in guter Hoffnung, dass das Riesenrad 2018 wieder an seinem alten Platz stehen wird.

Ausfallen wird das im Programm angekündigte Street-Soccer-Turnier auf dem Marktplatz, welches am Sonnabend ausgetragen werden sollte. Das Rathaus nennt hier organisatorische Gründe für den Ausfall des Sportwettstreites. Man sei aber bemüht, kurzfristig noch einen Ersatz dafür zu organisieren, so Lydia Seifert. (jt)

