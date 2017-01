Schwimmen Riesenpokale für Riesa, Leipzig und Berlin Insgesamt zwölf Riesenpokale gab es im Schwimmsport am Samstag in Riesa zu gewinnen.

© Symbolfoto:Andreas Weihs

Insgesamt zwölf Riesenpokale gab es im Schwimmsport am Samstag in Riesa zu gewinnen. Fünf davon gingen an die Gastgeber, vier nach Leipzig, drei Trophäen durften die Sportler der Wasserfreunde Spandau mit nach Berlin nehmen. Der Riesaer Schwimmtrainer zeigte sich einmal mehr begeistert über den Erfolg seiner Schützlinge. „So deutliche Verbesserungen hatte ich beim ersten Wettkampf des neuen Jahres nicht erwartet. Mehr als jeder zweite Wettkampf wurde mit einer neuen Bestzeit beendet“, so Peter Günzel.

Bei der Traditionsveranstaltung im Riesaer Hallenschwimmbad standen 185 Kinder und Jugendliche mehr als 700 Mal auf den Startblöcken des 50-Meter-Wettkampfbeckens. Zehn Vereine waren der Einladung gefolgt.

23 Riesaer Schwimmer hatten sich für das Finale qualifiziert, fünf holten sich den Pokal, acht erreichten Silber- und Bronzeplätze. Vor allem die Jüngeren Athleten konnten neue persönliche Bestmarken erreichen. Die neunjährige Franziska Richter verbesserte sich über 100 Meter Rückenschwimmen und schlug nach 1:36 Minuten an. Der zehnjährige Niklas Loßner schwamm die 100 Meter Freistil in schnellen 1:17 Minuten. Nach Bestzeiten in allen Vorläufen hatte die zehnjährige Paula Geschke auch im Finale noch genug Energie. Das Riesaer Schwimmtalent gewann die 200 Meter Lagen in 3:01 Minuten. (cg)

