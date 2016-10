Riesenpilz stand direkt neben der Straße Der Riesenbovist von Christiane Otto bringt mehrere Kilo auf die Waage. Man kann ihn wie ein Schnitzel essen.

Christiane Otto hat bei Masten direkt neben der Straße einen Riesenbovist gefunden. © Dietmar Thomas

Der Herbst bringt doch noch Pilze – und dann gleich solche. Christiane Otto aus Ziegra hat einen Riesenbovist gefunden. „Er ist zusammengewachsen und sieht aus wie ein Hintern“, erzählte sie lachend. Sein Gewicht weiß sie gar nicht so genau. Bei zwei Kilo endete die Waage.

„Ich war mit dem Auto zwischen Technitz und Masten unterwegs. Da habe ich neben der Straße etwas blitzen sehen“, sagte sie. Auf dem Rückweg habe sie angehalten und das Prachtstück gefunden. Christiane Otto geht mit ihrem Mann gerne Pilze sammeln – mit wechselndem Erfolg. „In der Lüneburger Heide haben wir in diesem Jahr nur einen einzigen Pilz gefunden. Es war zu trocken.“ In der Heimat hatten sie da schon mehr Glück. „Wir haben sogar zwei Butterpilze auf unserem Grundstück gefunden, das ist seit 17 Jahren nicht passiert.“

Riesenboviste gelten als Speisepilze, haben aber wenig Eigengeschmack. Zu verwechseln sind sie in dieser Größe mit keinem anderen Pilz. „Die Boviste kann man in Scheiben schneiden, paniere und braten“, sagte Christiane Otto. An ihrem Prachtexemplar könnten sie einige Tage essen.

