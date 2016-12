Riesenhandschuh bringt 200 Euro Das 27. Döbelner Weihnachtsboxen hat 400 Zuschauer angelockt. Die erlebten auch eine Versteigerung.

zurück Bild 1 von 3 weiter Daniel Kunert (links) vom Boxteam Döbeln/Roßwein sicherte sich einen Punktsieg gegen Fabian Stoy (SV Blau-Weiß Könnern). Insgesamt wurden 16 Kämpfe ausgetragen. © André Braun Daniel Kunert (links) vom Boxteam Döbeln/Roßwein sicherte sich einen Punktsieg gegen Fabian Stoy (SV Blau-Weiß Könnern). Insgesamt wurden 16 Kämpfe ausgetragen.

Dominic Bösel (von links), Ladislav Husárik und Ulf Steinforth signierten den Riesenboxhandschuh, der für 200 Euro versteigert wurde.

Karl-Heinz Pohl (rechts) mit seinem tschechischen Freund Milan Dzarik.

Das Interesse ist riesig. Das belegen schon die Autos, die in der Nähe der Sporthalle Nord in Döbeln parken. Kennzeichen aus ganz Sachsen, aber auch anderen Bundesländern beweisen, dass die Zuschauer gern zum Weihnachtsboxen kommen. 16 spannende und gutklassige Kämpfe erlebten die 400 Fans in der restlos gefüllten Sporthalle bei der 27. Auflage dieser Veranstaltung.

Mit einem Tanzduo und Tombola sowie einer Versteigerung wurde auch diesmal wieder auf Abwechslung gesetzt. Cheforganisator Karl-Heinz Pohl hatte eine starke tschechische Mannschaft eingeladen, welche mit zehn Aktiven nach Döbeln anreiste. Es war bereits das 20. Aufeinandertreffen im Rahmen des Weihnachtsboxens mit den Sportlern aus Usti nad Labem. Den diesjährigen Vergleich gewann das verstärkte Boxteam Döbeln/Roßwein mit 11:9 Punkten. Den Mannschaftspokal übergaben die Döbelner aber den tschechischen Sportlern aus Böhmen. Als Bester Techniker und Bester Kämpfer wurden Daniel Czigany (Usti nad Labem) und der für Döbeln boxende Toni Kloß (SV Blau Weiß Könnern) geehrt.

Leon Boitz vom gastgebenden Boxteam traf in einem Einladungskampf auf den Könneraner Pascal Stoy. Leon agierte zu zögerlich und hatte Probleme die lange Reichweite zu überwinden. Er verlor knapp nach Punkten. Daniel Kunert stand Fabian Stoy gegenüber. Daniel setzte Stoy sofort unter Druck und gewann einstimmig nach Punkten. Max Boitz traf in seinem Kampf auf den Tschechen Jiri Pokos. Beide hatten sich vor zwei Wochen beim Roßweiner Nikolausboxen unentschieden getrennt. Nun gewann der Tscheche den Kampf knapp nach Punkten. Weitere Siege zum Gesamterfolg des Boxteams konnten Julian Campo, Alik Aloyan, Toni Kloß, der seinen tschechischen Gegner Jan Klicka in einem tollen Kampf durch technischen k.o. in Runde zwei besiegte, sowie Thomas Büttner und Moritz Reichelt beisteuern.

So richtig Stimmung kam beim Einladungskampf zwischen Chamesedin Lemjid (BC Olympia Leipzig) und David Eichholz (SG Neuwelt) auf. Der Leipziger brachte das Publikum mit unsportlichen Mätzchen gegen sich auf. Als der zunächst hinten liegende Eichholz gewann, fiel der Beifall für ihn besonders stark aus.

Mit Dominic Bösel, Ulf Steinforth und Ladislav Husárik hatten die Veranstalter drei prominente Persönlichkeiten aus der Welt des Boxsports eingeladen. Sie ließen es sich auch nicht nehmen, einen Riesenboxhandschuh zu signieren, der im Laufe des Abends versteigert wurde. Nach einem Anfangsgebot von 60 Euro „trieb“ Ringsprecher Michael Thürer den Preis auf 200 Euro. Den zahlte schließlich Bernd Wetzig, Vorstand der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt Döbeln gern, kommt doch das Geld der Nachwuchsabteilung des Boxteams Döbeln/Roßwein zugute.

Ladislav Husárik ist ein ehemaliger Profiboxer. Der Tscheche nahm 2003 im Alter von 39 Jahren seinen Abschied als aktiver Kämpfer. Als Berufsboxer kam er zu sieben Siegen. Dem stehen 32 Niederlagen und ein Unentschieden gegenüber. Im Dezember 1997 trat er gegen Wladimir Klitschko an, verlor diesen Kampf durch technischen k.o. Als Amateurboxer feierte Husárik 1989 einen dritten Platz bei den Weltmeisterschaften. „Heute ist Ladislav ein erfolgreicher Unternehmer. Wir sind gut befreundet und besuchen uns gegenseitig“, so Karl-Heinz Pohl.

Ulf Steinforth ist Gründer des Boxstalls SES Sport Events Steinforth. Der ehemalige Ringer führte als Präsident den 1. Boxclub Magdeburg zu den deutschen Mannschaftsmeisterschaften. Er ist als Promoter von der Fachwelt international anerkannt. SES hat auch Dominic Bösel aus Freyburg/Unstrut unter Vertrag. Er ist WBO Intercontinental- und WBA Continental-Champion sowie ehemaliger WBO Junioren-Weltmeister im Halbschwergewicht. Der 27-jährige Profiboxer war von der Atmosphäre in der Sporthalle Döbeln Nord begeistert. „Ich bin öfter auf solchen Amateurveranstaltungen. Die Kämpfe in Döbeln waren gutklassig. Ich ziehe den Hut vor den Organisatoren, denn hinter einem solchen Abend steckt viel Arbeit“, sagte Bösel.

