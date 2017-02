Riesengrill lässt Autofahrer stutzen Die Installation soll auf eine neue Gewerbeansiedlung in Radebeul-Ost hinweisen.

Überdimensional steht dieser Grill nahe der Gleisschleife. © SZ/Redlich

Gewaltig groß ist dieser schwarze runde Grill, der derzeit die vorbeirollenden Autofahrer an der Gleisschleife in Radebeul-Ost stutzen lässt. Der Pfeil daran weist in das kleine Einkaufszentrum rund um den Aldi-Markt. In der Erdgeschossetage im Ärzte- und Bürohaus soll auf insgesamt 260 Quadratmetern ein neues Gewerbe eröffnet werden, sagt Carsten Moritz.

Er will mit einem weiteren Mitarbeiter aber nicht nur verschiedene Grills verkaufen, sondern auch Seminare zum Umgang mit dem Fleischzubereiter veranstalten. Deshalb werde in den Schauraum auch eine dazu passende Küche mit eingebaut. Moritz hat ein solches Geschäft bereits in der Freiberger Straße in Dresden gehabt und ist auf Radebeul gestoßen, weil ihn Kunden aus Radebeul darauf aufmerksam gemacht haben. Am 18. März ist die offizielle Eröffnung geplant. Je nach Geschäftsentwicklung sollen weitere Mitarbeiter eingestellt werden.

