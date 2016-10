Riesengewinn für Altenberger Christoph Helbig war im Ausscheid für einen Millionengewinn. Dazu hat das Glück aber nicht ganz gereicht.

Christoph Helbig aus Altenberg nahm auf Malta an einem Gewinnspiel teil. Er kam bis ins Finale, dort hatte er kein Losglück. © SKL

Am Sonnabend ist Christoph Helbig von seinem Ausflug auf die Mittelmeerinsel Malta zurückgekommen. Und jetzt wartet er auf die schriftliche Zusage für den Gewinn von 20 000 Euro, den er dort bei der „Reise ins Glück“ erspielt hatte. Insgesamt 20 Teilnehmer waren bei der Aktion der Süddeutschen Klassenlotterie dabei. Die ersten zehn sind ausgeschieden, als sie Knoten aus einer Seemannskiste ziehen mussten. Wessen Seil festgeknotet war, der kam eine Runde weiter. Helbig schaffte es bis ins Finale. Dort zog aber Marcus Winter die entscheidende Glückszahl. Christoph Helbig bekam dennoch einen stattlichen Gewinn: 20 000 Euro, wie die Süddeutsche Klassenlotterie mitteilte. Helbig will abwarten, bis er den Gewinn tatsächlich überwiesen bekommen hat, bevor er entscheidet, was er im Detail damit macht. Der 83-Jährige ist in Altenberg aufgewachsen und später viel umgezogen. Im Alter kehrte er in die Stadt seiner Kindheit zurück. (SZ/fh)

zur Startseite