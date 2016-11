Riesen-Orchester in der Stadtkirche Für das furiose Konzert am Sonnabend müssen sogar Bänke ausgebaut werden.

Die Sächsische Staatskapelle – hier beim Konzert zum Tag der Deutschen Einheit in Dresden – ist am Sonnabend in Radeberg zu erleben. © dpa

Das wird richtig eng! In der Radeberger Stadtkirche müssen am Sonnabend die ersten drei Bänke im Kirchenschiff demontiert werden. „Denn immerhin platzieren wir hier ein Orchester aus über 40 Musikern“, verrät Radebergs Kantor Rainer Fritzsch. Wobei hier nicht nur die Quantität, sondern ganz besonders die Qualität beeindruckt: denn es handelt sich um Musiker der Sächsischen Staatskapelle, die dann in Radeberg für ein ganz besonderes musikalisches Spektakel sorgen werden. Zu erleben sein wird dann der „Lobgesang“, die bekannte – aber wegen des enormen Aufwands selten gespielte – Symphoniekantate aus der Feder von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Neben den Staatskapellen-Musikern werden auch die Radeberger Kantorei sowie Kammersängerin Ute Selbig, der bekannte Tenor Gerald Hupach und die aus Radeberg stammende Sopranistin Marie Hänsel zu erleben sein. (SZ)

„Lobgesang“, Sonnabend, 5. November, 17 Uhr in der Stadtkirche Radeberg. Tickets zum Preis von vier bis 15 Euro im Vorverkauf im Pfarramt Radeberg oder

unter 03528 442216.

zur Startseite