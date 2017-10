Riesen-Knallerei zum Zehnjährigen

Am Samstag verzauberten die Feuerwerker den Dresdner Himmel. © Sven Ellger

Solch ein Feuerwerk hat wohl kaum ein Zehnjähriger zu seinem Geburtstag. Vier Pyrotechnik-Teams haben den nächtlichen Himmel am späten Samstagabend zum Leuchten gebracht. Glitzerregen, Korallen in Rot, Lila und Pink, Kreise, Fontänen, Sternenglanz – minutenlang verzauberten die Feuerwerker den Dresdner Himmel. Und dazu die Tausenden Besucher bei den Pyrogames. Die deutschlandweite Veranstaltungsreihe gastierte zum zehnten Mal im Dresdner Ostragehege. Ein Jubiläum, das gebührend gefeiert wurde. Dabei bekamen die Besucher nicht nur die Feuerkunst am Himmel zu sehen. Lasershow, Livemusik und allerlei Attraktionen für die ganze Familie lockten ab dem Nachmittag in die Flutrinne.

Höhepunkt waren die Feuerwerke. Vier Teams aus ganz Deutschland traten gegeneinander an. Jeder hatte eine spezielle Show vorbereitet. Die Zuschauer stimmten ab, wer der Beste ist. In Dresden ist diese Abstimmung seit Jahren eine feste Bank für den Lokalmatador Mathias Kürbs. Als letzter der vier Pyro-Experten war er an den Start gegangen. Dabei hängt sein Erfolg schon lange nicht mehr vom Startplatz ab. Mehrmals hat Kürbs den Wettbewerb für sich entschieden, so auch im vergangenen Jahr. Und auch bei den diesjährigen Jubiläums-Pyrogames. Ob er zum elften Geburtstag der Pyrogames wieder gewinnt? Eine Riesen-Knallerei gibt es zu dem Fest auf jeden Fall. (SZ/acs)

