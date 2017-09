Riesen-Kastanie macht das Alter zu schaffen Die letzten Stürme haben dem Baum am Hotel Sonnenhof in Hinterhermsdorf zugesetzt. Der Hotelchef fürchtet um die Sicherheit seiner Gäste.

Malerisch überspannt die Kastanie den Sonnenhof in Hinterhermsdorf. Doch ihre 267 Jahre kann sie nicht mehr verheimlichen. Das bekam Hotelchef Steffen Gebhardt zu spüren. © Steffen Unger

Übermächtig streckt die Kastanie direkt neben dem Hoteleingang des Sonnenhofs in Hinterhermsdorf ihre Äste über die Terrasse. Ihre saftig-grünen Blätter breiten sich wie ein dichtes Dach über die lauschigen Sitzplätze darunter.

Mit der Idylle war es vor wenigen Tagen vorbei. Als ein starker Sturm durch das Hintere Räumicht fegte, gab es plötzlich einen fürchterlichen Krach. Mit Getose stürzten drei dicke Äste mit einem Durchmesser von etwa 40 Zentimetern herab. „Zum Glück war hier niemand draußen. Das hätte ganz schlimm ausgehen können“, sagt Hotelchef Steffen Gebhardt. Die Schäden sind dennoch groß. So haben die dicken Äste zum Beispiel das Eingangstor mitgerissen. Nur einen Tag später, als sich der Sturm längst gelegt hatte, stürzte wie aus heiterem Himmel ein vierter dicker Ast herab. Steffen Gebhardt stehen die Sorgenfalten im Gesicht.

Er kennt die Herbststürme im Hinteren Räumicht. Mit denen ist nicht zu spaßen. Einfach umsägen kann er die Kastanie nicht. Sie ist ein Naturdenkmal. „Gepflanzt um etwa 1750“, ist auf einem kleinen Schild unter dem Baum zu lesen. Damit hat die Kastanie 267 Jahre auf den Ästen.

Der Baum sieht auf den ersten Blick gesund aus. Steffen Gebhardt kümmert sich auch um ihn. Alle drei bis vier Jahre beauftragt er Industriekletterer, die die Kastanie fachmännisch pflegen. Im Herbst harkt er das Laub weg und verbrennt es. Ein Grund, weshalb an der Kastanie auch die Miniermotte keine Chance hat. Diese Pflege ist nicht nur aufwendig, sondern auch teuer. Einmal verschneiden kostet angesichts des großen Aufwandes an die 1 800 Euro. „Ich habe das immer selbst bezahlt“, sagt der Sonnenhof-Chef. Für die Schäden durch die herabgestürzten Äste kommt zwar die Versicherung auf. Doch ob sie das nächste Mal auch zahlt, ist unsicher. Der Baum muss eingehend untersucht werden. Deshalb will Steffen Gebhardt Klarheit, wer künftig für die Pflege aufkommt.

Zuständigkeit soll sich ändern

„Wie bei einem denkmalgeschützten Haus ist grundsätzlich der Eigentümer eines Naturdenkmals verantwortlich, auch für die Sicherheit und Finanzierung von Maßnahmen“, sagt Nationalparksprecher Hanspeter Mayr auf Nachfrage. Allerdings könne der Eigentümer bei der unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt Pirna vorsprechen. Die Behörde, die für den Erhalt von Naturdenkmalen außerhalb des Nationalparks zuständig ist, übernehme auf Antrag anteilig Kosten für deren Erhalt oder organisiere Förderungen.

Nichtsdestotrotz waren Mitarbeiter der Nationalparkverwaltung vor Ort, um den Schaden zu begutachten. Die Standfestigkeit des Baums habe man dabei nicht beurteilen können, so Mayr. Dafür benötigt Steffen Gebhardt einen Experten und muss jetzt mit dem Landratsamt verhandeln, wer die Kosten übernimmt. Die Zeit drängt, denn der Herbst wird wieder Stürme in das Hintere Räumicht schicken.

Es kann sein, dass der Hotelchef sogar bald wieder beim Nationalpark wegen der Kastanie anklopfen muss. Denn der Freistaat Sachsen sei seit Kurzem bestrebt, die Zuständigkeit für Naturdenkmale innerhalb der gesamten Nationalparkregion auf das Amt für Großschutzgebiete beim Staatsbetrieb Sachsenforst zu übertragen, erklärt Hanspeter Mayr. Damit wäre dann tatsächlich die Nationalparkverwaltung für die Kastanie zuständig.

