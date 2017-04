Riesen Andrang im neuen Krankenhaus

Pflegedienstleiterin Yvonne Schiller führt Besucher durch die neue Station 5 des Epilepsiezentrums Kleinwachau in Radeberg. © Alexander Nuck

Das Epilepsiezentrum Kleinwachau in Radeberg hatte am Sonnabend zum Tag der offenen Tür eingeladen. Viele Neugierige nutzten die Gelegenheit, um sich den Krankenhausneubau anzusehen. Rund fünf Millionen Euro wurden hier verbaut. Hier arbeitet ein Team, dass eine komplexe Behandlung der Patienten sichern soll. Denn die meisten Patienten leiden nicht „nur“ an Epilepsie, sondern haben noch weitere schwere Behinderungen und Erkrankungen. Im Epilepsiezentrum werden rund 1 000 Patienten jährlich stationär betreut. (szo)

