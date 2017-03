Riesen-Andrang für neue Bundesstraße Hunderte Anwohner wollten die Pläne für den Bau der neuen B6 hören. Manch einer musste draußen bleiben.

Die Siedlung Seegärten wird mit sechs Meter hohen Lärmschutzwänden abgeschirmt. Doch die bisherige Zufahrt über die Straße „Am Urnenfeld“ entfällt. © Visualisierung: Deges

Eine solche Bürgerversammlung hat es lange nicht gegeben. 300 Anwohner aus dem Dresdner Westen haben sich am Mittwochabend die Pläne für den neuen Verlauf der B6 angehört. Der Saal in einem Gasthof am Stadtrand ist überfüllt. 100 Gäste müssen stehen, dicht an dicht sind sie gedrängt. Draußen vor der Tür warten noch einmal so viele. Sie müssen aus Sicherheitsgründen draußen bleiben. Ein Polizist kontrolliert den Eingang. Auch Mitarbeiter aus dem Stadtplanungsamt kommen nicht mehr rein. Dresdens Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) schafft es erst nach gutem Zureden.

Dieses Thema bewegt. Die neue Trasse soll die jetzige B6 durch die Ortschaften entlasten. 83 Millionen Euro zahlt der Bund dafür. 2023 könnte der Bau frühestens starten, mindestens vier Jahre würde er dauern. Die neue B6 soll 4,3 Kilometer parallel zu den Bahngleisen zwischen der Autobahnabfahrt Altstadt und der Brücke in Niederwartha führen. Doch obwohl sich viele Anwohner auf die neue Trasse freuen, gibt es auch Kritiker.

Problem 1: Gegen Lärm helfen nur hohe Wände

Viele Bewohner hatten vor allem Angst vor mehr Lärm entlang der neuen Straße. Die Antwort der Planer überrascht. Ohne den Bau würde es künftig sogar noch lauter sein. Das liegt an den vielen Zügen, die hier fahren. 2025 könnte alle acht Minuten ein Güter- oder Regionalzug kommen. Mit der neuen B6 sorgen die Planer für einen Lärmschutz, der gegen Straßen und Schienenverkehr hilft. Bis zu sechs Meter hohe Schutzwände stehen an der Trasse, direkt an den Grundstücken. Architekten sollen sich darum kümmern, dass das Umfeld schön gestaltet ist. Damit sinkt die Lärmbelastung im Umfeld sogar um bis zu vier Dezibel. Das reicht einigen Anwohnern nicht. Sie fordern entlang der Siedlung Seegärten nach oben geschlossene Lärmschutzwände, einem Tunnel gleich.

Ob die Planer der Forderung nachkommen, bleibt offen. Der Bund greift für die Investition in die Steuerkasse. Jede Mehrausgabe werde hinterfragt und müsse gerechtfertigt sein, sagt Projektleiter Werner Breinig, von der bundeseigenen Planungsgesellschaft Deges. Weil die offenen Wände schon ausreichen, damit Grenzwerte nicht überschritten werden, bekommen diese Mehrausgaben wohl keine Zustimmung. Der Cossebauder Ortsvorsteher Lutz Kusche erwartet dennoch ein Entgegenkommen. Finanzielle Aspekte allein sollten nicht ausschlaggebend sein, sagt er und fordert, die Wünsche der Anwohner ernst zu nehmen. „Beim Deichbau an der Elbe hat das auch gut funktioniert“, sagt er.

Problem 2: Anwohner am Hang fühlen sich abgehängt

Zwei Brücken sollen künftig über die Gleise und die neue Trasse führen. Am Tierheim gibt es keinen Übergang mehr. Am Urnenfeld können nur noch Fußgänger und Radfahrer die neue B6 und die Schienen queren. Eine Brücke kann an dieser Stelle nicht entstehen. Der Platz reicht nicht aus, um die Rampen zu bauen. Deswegen sehen die Planer eine Unterführung vor. Für Fußgänger kostet der Bau 1,5 Millionen Euro, erweitert auch für Autofahrer kämen 3,5 Millionen Euro hinzu. Weil hier im Schnitt aber nur 500 Fahrzeuge pro Tag gezählt wurden, sind diese Mehrkosten nicht hinzunehmen, sagt Projektleiter Breinig. Für Anwohner der Seegärten und aus Mobschatz bedeutet das einen Umweg von 1 700 Metern. Sie müssen künftig die Brücke am Grünen Weg nehmen, um zum alten Verlauf der B6 zu kommen. Mit einer Petition kämpfen sie dafür, dass doch noch eine breite Unterführung gebaut wird.

Problem 3: Aus Spazierweg wird ausgebaute Straße

Damit das Tierheim, angrenzende Häuser und Gärten erreichbar sind, soll die Straße Am Hang ausgebaut werden. Fünfeinhalb Meter misst die geplante Straße. Bisher gibt es hier teils nur einen Spazierweg. Wer Am Hang wohnt oder einen Garten hat, bekommt künftig mehr Verkehr ab. Einzelne Grundstücke müssen beschnitten, Garagen versetzt und Gärten aufgegeben werden. Für viele Parkplätze fehlt ebenfalls Platz.

Wahrscheinlich nach Ostern soll es eine zweite öffentliche Bürgerinformation geben, für Anwohner, die am Mittwoch keinen Platz bekommen haben. Dafür soll es eine Voranmeldung geben.

