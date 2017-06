Riesas neue Feuerwehr-Zentrale Bald geht in Gröba eine Befehlsstelle in Betrieb. Das wurde Zeit, sagt der Wehrleiter.

Wehrleiter Egbert Rohloff zeigt die neue Befehlsstelle in der Riesaer Hauptwache. Von dort werden Einsätze koordiniert, wenn die Leitstelle in Dresden es nicht mehr schafft. Zum Hörer greifen müssen die Feuerwehrleute übrigens nicht unbedingt – dafür sorgen Mikrofone und Lautsprecher am Platz. © Sebastian Schultz

Am 31. Mai war die Lage grenzwertig, sagt Wehrleiter Egbert Rohloff. An jenem Abend ging wegen eines Unwetters ein Notruf nach dem anderen in der Leitstelle in Dresden ein. Die Kollegen dort seien da schon an die Grenzen gekommen.

Umso größer dürfte nicht nur Rohloffs Freude darüber sein, dass die Einsätze in solchen Extremfällen künftig wieder von Riesa aus koordiniert werden können – von der neuen „ortsfesten Befehlsstelle“, wie sie in der Fachsprache heißt. Die befindet sich im obersten Geschoss der Hauptwache in Riesa-Gröba, direkt neben dem Büro des Wehrleiters. „Allein die Funktechnik hat rund 8 000 Euro gekostet“, sagt Rohloff. Eine Investition, die ohne Fördermittel nicht zu stemmen gewesen wäre. Bis zu 75 Prozent der Summe steuert der Freistaat bei.

Dafür befindet sich in der Befehlsstelle nun die neueste Technik, sagt der Wehrleiter. An bis zu vier Laptops können die Einsätze mit Hilfe eines speziellen Computerprogramms koordiniert werden. Das ist Aufgabe der Einsatzleitung. Zur besseren Übersicht lassen sich die entsprechenden Daten auch mit einem Beamer an eine Leinwand projizieren. Unter dem Beamer steht das Alarmfax. „Darüber werden uns beispielsweise die Einsätze aus der Leitstelle zugearbeitet“, erklärt Rohloff. In der Ecke gegenüber hängt ein Flachbildfernseher an der Wand. Auch der sei quasi Pflicht, um im Falle des Falles auch übers Nachrichtengeschehen auf dem Laufenden zu sein.

Kernstück sind aber die beiden Arbeitsplätze an der Funkanlage: Über das sogenannte MRT können die Kameraden der Hauptwache mit den Feuerwehrleuten im Einsatz Kontakt halten. Schon vor längerer Zeit hat die Feuerwehr ihr Funksystem umgestellt, von analogen auf digitale Geräte. „Der große Vorteil ist, dass dieser Funk nicht mehr so leicht abzuhören ist“, erklärt Rohloff. Das sei in der Vergangenheit bei einigen Leuten tatsächlich gang und gäbe gewesen. Außerdem lassen sich die Einsatzfahrzeuge mit Hilfe von in die Funkgeräte eingebauter GPS-Technik orten. Im Notfall könne die Leitstelle so per Satellit herausfinden, wo sich ein Fahrzeug befindet. So geschehen erst Ende Mai: Nach einem Einsatz an der Theodor-Storm-Straße waren die Mitarbeiter der Hauptwache gerade auf dem Rückweg, als sie zu einem Einsatz in den Kleingarten an der Rostocker Straße gerufen wurden, um dort Erste Hilfe zu leisten. Ohne die neue Technik wäre diese schnelle Alarmierung so nicht möglich gewesen. „Für die schnelle Rettung ist das GPS schon nicht schlecht“, sagt Rohloff. Auch wenn es manchem Kameraden möglicherweise nicht sonderlich gefällt, dass die Leitstelle die Position des eigenen Einsatzfahrzeugs überwachen kann.

Bis zu sechs Kameraden sollen in der Befehlsstelle Platz finden. Allerdings nur dann, wenn das auch tatsächlich notwendig ist, betont Egbert Rohloff: Eine durchgängige Besetzung wäre schon allein aus Kostengründen nicht zu realisieren. Und für das alltägliche Einsatzgeschehen genügt auch die Koordinierung über die Leitstelle. Gebraucht und folglich besetzt wird die neue Feuerwehr-Zentrale bei Unwettern, Hochwasser – und auch bei Großveranstaltungen. Spätestens zum Tag der Sachsen werden die Feuerwehrleute auch dort alle Hände voll zu tun haben. „Außerdem handelt es sich bei der Befehlsstelle um eine Rückfallebene, wenn der Digitalfunk doch einmal ausfallen sollte“, erklärt der Wehrleiter. In Notsituationen wird außerdem direkt im Zimmer nebenan das Bürgertelefon eingerichtet. Man habe da aus den Hochwassern 2002 und 2013 schon eine gewisse Routine entwickelt.

Einen ersten Funktionstest habe es bereits gegeben, sagt Egbert Rohloff. Komplett in Betrieb nehmen darf die Riesaer Feuerwehr die Befehlsstelle aber noch nicht. „Es fehlt noch eine Abnahme.“ Die könnte aber in den nächsten Wochen über die Bühne gehen.

