Riesas langsame Leitungen Es geht voran: Der Stadtrat beschäftigt sich in einer Sondersitzung mit den Internetverbindungen.

Eine gute Nachricht für alle Riesaer, die sich immer wieder über ihre langsame Internetverbindung ärgern: Am Donnerstagabend, 16. Februar, um 16 Uhr trifft sich der Stadtrat außerplanmäßig im Klosternordflügel, um den Ausbau voranzutreiben. Die SZ beantwortet im Vorfeld die wichtigsten Fragen.

Was beschließt der Stadtrat am Donnerstag?

Zur Debatte steht, wie der Ausbau umgesetzt wird und welches Geschäftsmodell zum Zug kommt. Entweder wird das Glasfaserkabel direkt bis an die Gebäude gelegt oder nur bis zum Verteiler am Bordstein. Letzteres wäre aus Sicht der Stadt die günstigere Variante. In Sachen Geschäftsmodell müssen die Stadträte entscheiden, ob die Stadt selbst in Leerrohre und Kabelnetz investiert und die Betreibung dann weiter an die Unternehmen vergibt oder, ob die Stadt die Fördermittel beantragt und sie an die Telekommunikationsunternehmen weiterreicht. Diese würden das Netz dann selbst bauen.

Warum muss der Entschluss jetzt so schnell fallen?

Seit Jahren bemängeln viele Bürger und auch Unternehmen die langsamen Übertragungsraten. Warum also jetzt die Eile mit einem Sonderstadtrat? Die Antwort: Nun liegt die Bedarfs- und Verfügbarkeitsanalyse vor. Soll heißen: Die Stadt hat ein Unternehmen beauftragt, herauszufinden, wo es langsame Internetverbindungen gibt – und wo schnellere gebraucht werden. Diese Analyse ist nötig, um Fördergelder zu beantragen. Denn Bund und Land wollen verhindern, dass am Ende Geld für schnelles Internet „verbraten“ wird, wo es niemand braucht. Schon bis Ende dieses Monats müssen für den Fördermittelantrag alle Unterlagen zusammen sein. Und dazu gehört neben der besagten Analyse eben auch die Entscheidung der Stadträte, wo die Reise in Sachen Geschäftsmodell und Ausbauart hingehen soll. Eine Bedarfs- und Verfügbarkeitsanalyse war übrigens schon einmal vor zwei Jahren fertig. Doch dann erließen Bund und Länder die Richtlinien zur Förderung noch einmal neu – und Riesa musste, wie viele andere Städte auch, noch einmal von vorn anfangen. Dies ist ein Grund, warum die Sportstadt in Sachen Ausbau Nachholbedarf hat.

Wo gibt es im Stadtgebiet noch „weiße Flecken“?

Als unterversorgte Gebiete betrachtet die Stadt alle Bereiche, in denen 30 Mbit/s und weniger anliegen und für die es auch keine Ausbauzusage eines großen Telekommunikationsunternehmens wie der Telekom für die kommenden drei Jahre gibt (siehe Karte). Dazu gehören zum Beispiel die Ortschaften Mautitz oder Canitz. Aber auch in stadtnahen Siedlungen wie in Merzdorf zu beiden Seiten der Weidaer Straße oder um die Kreuzung Kurt-Schlosser-/Alleestraße herum herrscht noch „Internet-Steinzeit“. Glücklich schätzen können sich jetzt schon die Bewohner der Innenstadt, der Delle, aber auch die Riesaer in ländlicher Umgebung wie in Poppitz, Mergendorf oder Oelsitz. Dort kommen 30 Mbit/s oder mehr an. Oder aber es liegt eine konkrete Ausbauzusage für die kommenden drei Jahre vor.

Wann ist mit dem Ausbau zu rechnen?

Für all die unterversorgten Gebiete steht der Breitbandausbau im Sonderstadtrat zur Debatte. Wenn am Abend ein Beschluss fällt und die Förderung bewilligt wird, rechnet die Stadtverwaltung mit dem Baubeginn noch in diesem Jahr. Fertigstellung: Ende 2018. Die Kosten werden sich im teuersten Fall auf 13,27 Millionen Euro belaufen. Zehn Prozent davon muss Riesa aus eigener Kraft aufbringen. Der Rest kommt von Bund und Land.

