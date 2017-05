Riesas Krankenhaus nimmt Gestalt an Im Osten ist der Rohbau fertig, nun kommen die Innenwände. Mit einfachem Gipskarton ist es nicht getan.

Im Ostflügel des Riesaer Krankenhauses werden gerade die Innenwände eingezogen. Ein Arbeiter schneidet die Metallrahmen zurecht, an denen dann die Gipsbetonplatten befestigt werden. Parallel dazu wächst an der Westseite der Krankenhaus-Baustelle noch der Rohbau in die Höhe. © Sebastian Schultz

Die Funken fliegen in alle Richtungen, als der Arbeiter den Trennschneider ansetzt. Um ihn herum steht schon ein regelrechter Wald aus Metallrahmen, an die später Gipsbetonplatten befestigt werden. Langsam aber sicher lässt sich erahnen, wie die einzelnen Räume im Krankenhaus-Neubau des Riesaer Elblandklinikums aussehen werden. Streng genommen sind es viele verschiedene Baustellen, an denen derzeit parallel gearbeitet wird: Während auf der Westseite der Baustelle noch der Rohbau emporwächst, sind die Arbeiter am Ostflügel schon einen ganzen Schritt weiter. Die grobe Gestalt dieses Gebäudeteils ist nun bis zur Dachdecke erkennbar, nun folgt das Innere. Auf rund 3 000 Quadratmetern Fläche, verteilt auf zwei Stockwerke, finden derzeit Trockenbaumaßnahmen statt. Eine zusätzliche Schutzwand sorgt dafür, dass hier auch bei schlechtem Wetter gearbeitet werden kann. Während einer die Metallrahmen zurechtsägt, legt ein Kollege ein paar Meter weiter mit einem Betonbohrer die Durchbrüche an, über die später die verschiedensten Leitungen vom Erdgeschoss in die oberen Stockwerke geführt werden sollen.

Ein Krankenhaus muss dabei nicht allein mit Strom, Wasser und Wärme versorgt werden wie ein Wohnhaus. Die Anforderungen seien schon etwas spezieller, heißt es von der Bauleitung. Rohrpost, Datenkabel, Kälteleitungen, nicht zuletzt medizinische Gase wie Sauerstoff: All das kommt später „aus der Wand“, und schon jetzt muss die Grundlage dafür geschaffen werden. Hinzu kommen noch andere planerische Details. Nicht alle Lüftungsschächte in den Deckenzwischenräumen dürfen zum Beispiel miteinander verbunden sein. Mancher Raum erfordert eine getrennte Belüftung, sonst könnten sich bestimmte Krankheiten weiter ausbreiten.

Blei-Einlagen in der Wand

Auch die Wände müssen die Planer an deren jeweilige Funktion anpassen. „Für den erhöhten Brandschutz werden Blechplatten eingearbeitet, andere Wände sind bereits verstärkt, um dort später Gerätehalterungen anbringen zu können“, erklärt ein Arbeiter. Wo später Schiebetüren eingebaut werden, müssen ebenfalls schon jetzt spezielle Stahlprofile eingesetzt werden. Ganz zu schweigen von der Radiologie, für die noch einmal zusätzliche Maßnahmen notwendig sind: Bleieinlagen in den Wänden sollen hier verhindern, dass später die Strahlung der Geräte nach außen dringt. Mit einfachen Gipskartonplatten ist es also in den seltensten Fällen getan. An der Südfassade sind bereits die ersten Fensterwände eingebaut. Zeitgleich wird an einer Aufgabe gearbeitet, die normalerweise erst deutlich später an die Reihe kommt: Schon jetzt ist laut Bauleitung der Fensterbau dabei, die notwendigen Elemente vorzufertigen. Normalerweise ist dieser Schritt erst später an der Reihe.

Die parallele Arbeitsweise soll den Zeitverlust kompensieren, der über die Wintermonate entstanden war: Eine Zeit lang konnte am Rohbau im Außenbereich nämlich überhaupt nicht gearbeitet werden, weshalb sich auch die ursprüngliche Abfolge im Bauablaufplan leicht verschoben hatte. Man wolle nun „das Gebäude sehr schnell dicht bekommen“, heißt es vonseiten der Bauleitung. Trotzdem sei man grundsätzlich voll im Takt, was den Rohbau anbelangt. Im Juni sollen die Rohbauarbeiten im mittleren Gebäudeteil im Wesentlichen abgeschlossen sein. Dann soll man auch schon die Verbindungsgänge zum bereits bestehenden Klinikgebäude sehen können.

