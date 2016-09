Riesas heimlicher Exportschlager Autos, Windräder, Flugzeuge – Teile von BuS Elektronik findet man überall. Ein Blick hinter die Kulissen.

Seit 2014 gehört BuS Elektronik zum Konzern Neways.

Bevor es in die Halle geht, heißt es: Schutzkleidung anlegen. Wer als Besucher die Produktion bei BuS Elektronik besuchen möchte, muss sich einen weißen Kittel überstreifen. Dazu kommen noch schwarz-gelbe Antistatikbänder, die an die Schuhsohle geklebt werden. Vor dem Eingang in Halle A werden Besucher und Mitarbeiter noch einmal geerdet. Erst dann geht’s ins Heiligste des Riesaer Unternehmens. Der Aufwand hat einen guten Grund. Denn was in Halle A gefertigt wird, ist empfindlich. Teils millimetergroße Bauteile werden hier zu Schaltkreisen zusammengefügt. „Wir fertigen ausschließlich auf Kundenanfrage“, erklärt Mitarbeiter Peter Reichenbach. Er ist seit 16 Jahren im Unternehmen tätig.

Halle A ist das Herzstück des Elektronik-Riesen. Hier reiht sich eine teure Maschine an die andere, hier sind die meisten der 780 Mitarbeiter beschäftigt. Peter Reichenbach hält eine leere Platine in die Höhe. Die grünen Platten sind der Ausgangspunkt jeder Arbeit bei BuS Elektronik. Auf sie werden anhand eines vorher festgelegten Schaltplans einzelne Bauteile aufgesetzt und verlötet. Vieles davon passiert automatisch: Ein Roboter setzt rasend schnell die Teile auf Platine – bis zu 22 000 Bauelemente pro Stunde. Auf Laufbändern fahren die Platinen durch einen Lötofen, dessen Temperatur auf die einzelnen Elemente abgestimmt ist. Anschließend prüft ein Computer, ob auch alles richtig verlötet wurde.

Beschäftigungslos sind die Mitarbeiter des Unternehmens trotzdem nicht. Mitarbeiterin Stefanie Lehmann prüft beispielsweise an ihrem Arbeitsplatz, ob alle Teile richtig verlötet wurden – teilweise unter 40-facher Vergrößerung. Auf dem geräumigen Tisch stehen verschiedene Werkzeuge bereit, mit denen sie notfalls händisch Fehler korrigieren kann. „Es gibt außerdem Teile, die nur händisch zu löten gehen“, erklärt Peter Reichenbach. Für diese Arbeit sind wiederum andere Kolleginnen zuständig.

Die Bauteile aus Riesa kommen in den verschiedensten Branchen zur Anwendung: Schließsysteme im Zug, Steuerungen für elektronisch verstellbare Seitenspiegel im Auto, Steuerelemente in Windrädern, Klimaanlagen und in der Medizintechnik. Viele Kunden wollen aus Angst vor Industriespionage nicht genannt werden. Eines können die Verantwortlichen aber sagen: Der überwiegende Teil der Kunden hat seinen Sitz in Europa.

Flexibler als die Konkurrenz

Auch für die Luftfahrtbranche und einen Hersteller von Heizkostenverteilern habe man schon zugeliefert, sagt Peter Reichenbach. Letzterer lasse mittlerweile allerdings aus Kostengründen im Ausland produzieren. Der große Vorteil des Riesaer Elektronikunternehmens gegenüber der Konkurrenz ist ohnehin weniger der Preis als vielmehr die Flexibilität, erklärt Reichenbach. Mittlerweile verfügt der Betrieb eben über so viele unterschiedliche Maschinen, dass er quasi alles umsetzen kann – und in allen Größenordnungen. „Von der Stückzahl eins bis eine Million können wir alles bauen.“ Notfalls eben „in Handarbeit“. Damit kann BuS Elektronik auch Aufträge annehmen, die sich für andere Unternehmen möglicherweise nicht lohnen. Gleichzeitig sei das Risiko für den Riesaer Betrieb überschaubar, sagt Reichenbach. Denn BuS sei in erster Linie Dienstleister: Wenn ein Kunde eine Million Teile bestelle und nur die Hälfte verkaufe, dann trage er trotzdem für alle die Materialkosten.

Das Konzept geht offenbar auf. Mit sechs Mitarbeitern war die BuS Elektronik GmbH 1991 gegründet worden. Heute verzeichnet das Unternehmen Millionen-Umsätze, zuletzt 127 Millionen Euro im Jahr 2015. Seit 2014 gehört es zum Neways-Konzern. An den Arbeitsabläufen hat sich indes nicht viel verändert, sagt Peter Reichenbach. Nur ein paar englische Bezeichnungen seien dazugekommen, das sei alles.

Dass das Unternehmen, das aus dem VEB Robotron hervorgegangen war, auch nach der Wende in Riesa geblieben ist, hat vor allem einen Grund: „Der Standortvorteil hier waren die Personen“, erklärt Personalreferentin Ina Rösler. Die Fachkräfte seien schon da gewesen, wozu also den Firmenstandort wechseln. Heute sieht es in diesem Punkt schwieriger aus, erklärt Rösler. BuS Elektronik wirbt deshalb aktiver um Auszubildende, etwa auf Messen und über Kooperationsprojekte mit Schulen. „Noch können wir die Ausbildungsstellen besetzen. Allerdings müssen wir heute mehr dafür tun.“

