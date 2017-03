Riesas größter Arbeitgeber steigert Umsatz Der Neways-Konzern erwartet, dass sich der Erfolg dieses Jahr fortsetzt – trotz Unsicherheiten auf dem Weltmarkt.

Das Riesaer Werk von Neways, ehemals BuS-Elektronik. © Sebastian Schultz

Neways Electronics International konnte seinen Umsatz 2016 im Vergleich zum Vorjahr um rund fünf Prozent steigern. Das teilte der Konzern mit Sitz im niederländischen Son mit. Dazu gehört auch das Riesaer Werk, ehemals BuS-Elektronik. 2016 kam ein Nettoumsatz von 393,2 Millionen zusammen. Der Erfolgskurs resultiert nach Angaben von Neways „insbesondere aus höheren Umsätzen durch die Halbleiter-, Verteidigungs- und Automobilbranche“.

Vorstandsvorsitzender Huub van der Vrande sagt dazu: „2016 haben wir uns auf konzernweite Geschäftsprozesse konzentriert und die koordinierende Rolle der Neways-Holding über die verschiedenen Disziplinen wie beispielsweise Logistik und Einkauf gestärkt. Wir werden diese Strategie auch dieses Jahr vorantreiben.“

Optimistischer Blick in die Zukunft

Der Neways-Konzern mit seinen Standorten in den Niederlanden, in Deutschland, in der Slowakei, in Tschechien und in China blickt optimistisch in die Zukunft. „Obgleich die geoökonomischen Rahmenbedingungen unsicher bleiben, ist das Auftragsbuch im ersten Quartal 2017, verglichen mit dem Vorjahreszeitraum, stärker gefüllt“, erklärt der Vorstandsvorsitzender van der Vrande. Basierend auf den strategischen Fortschritten in 2016 und dem aktuellen Auftragsbestand erwartet Neways Electronics für dieses Jahr erneut einen steigenden Umsatz, teilte das Unternehmen mit.

Seit dem 1. Oktober 2014 gehört der größte Arbeitgeber in Riesa mit rund 900 Mitarbeitern zum niederländischen Konzern Neways Electronics International. BuS-Elektronik-Gründer Werner Maiwald hatte sein Unternehmen aus Altersgründen verkauft. (SZ)

