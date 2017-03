Riesas größte Fraktion bekommt Zuwachs Matthias Kirsten nimmt im Stadtrat nun in den Reihen von CDU und FDP Platz. Dadurch kann er auch seinen Ausschusssitz zurückbekommen.

Matthias Kirsten nimmt im Stadtrat nun in den Reihen von CDU und FDP Platz. © privat

Matthias Kirsten möchte kein Einzelkämpfer im Stadtrat bleiben. Das Mitglied der Bürgerbewegung wird sich daher der CDU/FDP-Fraktion anschließen. „Ich trage vieles mit, was die Fraktion in den letzten Jahren entschieden hat. Außerdem gibt es dort keinen Fraktionszwang. Das lässt mir die Freiheit, mich anders zu entscheiden, sollte ich doch mal anderer Meinung sein“, erklärt Kirsten. Seine bisherige Fraktion (Freie Wähler/Bürgerbewegung) hatte er Anfang des Jahres aus eigenem Wunsch verlassen. Er habe nach Bekanntwerden seiner Entscheidung mehrere Angebote erhalten. Das von CDU-Fraktionschef Helmut Jähnel habe ihm am besten gefallen, erläutert Matthias Kirsten.

Jähnel begrüßt den Zuwachs: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Matthias Kirsten einen erfolgreichen Handwerker in unseren Reihen haben. Mit seiner Kompetenz wird er unsere Arbeit maßgeblich unterstützen.“ Helmut Jähnel räumt Kirsten außerdem einen Sitz im Bauausschuss ein.

In dem Gremium hatte er bereits für seine alte Fraktion gesessen. Nach seinem Ausscheiden aus der Fraktion musste Kirsten seinen Sitz allerdings räumen. Jemanden des Platzes verweisen muss Jähnel dafür aber nicht. Seine Fraktion hatte zuletzt einen Ausschusssitz dazubekommen, da die Besetzung wegen Kirstens Fraktionsaustritt neu berechnet wurde.

Kirsten freut sich, in den Bauausschusssitz zurückkehren. Immerhin wird in den Gremien ein Großteil der inhaltlichen Stadtratsarbeit geleistet. „Ich bin natürlich nicht nur des Titels wegen Stadtrat“, so Kirsten. Mit ihm verfügt die CDU/FDP-Fraktion nun über 15 Mandate im Stadtrat.

