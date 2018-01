Riesas größte Bauprojekte 2018 In diesem Jahr wird die Stadt wohl eher Bestehendes abschließen, als Neues dazu nehmen.

Bei der Brücke Lange Straße läuft alles nach Plan. Der neue Querträger wurde kurz vor Weihnachten einbetoniert. Mitte Januar erwartet das Bauamt weitere Fertigteile an der Baustelle. Voraussichtliche Freigabe der Brücke: Sommer dieses Jahres. © Sebastian Schultz

Riesa. In diesem Jahr wird die Stadt wohl eher bestehende Bauprojekte abschließen, als neue dazu nehmen. Klar ist bislang lediglich, dass die Bagger an der Franz-Schubert-Straße anrollen werden. Das könnte sich aber noch mal ändern, wenn der Stadtrat den neuen Haushalt verabschiedet. Den Räten liegt allerdings noch kein Entwurf vor. Voraussichtlich wird im März über den Finanzplan abgestimmt. Die SPD will noch durchboxen, dass die Ganziger Straße, so schnell es geht, in Angriff genommen wird (SZ berichtete). 2018 ist auch das letzte Jahr,

Vier Vorhaben







in dem es noch Förderung für die Flutschadensbeseitigung gibt. Das möchte das Rathaus unbedingt nutzen. (SZ/veb)

