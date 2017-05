Riesas fotografisches Gedächtnis In seiner aktuellen Ausstellung zeigt Helmut Neumann Bilder aus vier Jahrzehnten. Auch ganz persönliche Momente hat er festgehalten.

Glückliche Stunden im Stadtpark. © Helmut Neumann

Helmut Neumann hat in seinen Fotos die Zeit angehalten und ins 21. Jahrhundert transportiert. Seit mehr als einem halben Jahrhundert dokumentiert Neumann die Stadt in Bildern – fast so, wie es einst Ernst Christian Walcha mit seinen Malereien tat. Als Neumann Anfang der 50er-Jahre die Fotografie für sich entdeckte, gehörte der Maler Walcha quasi zum Stadtbild dazu. „Er saß auch bei strengen Minusgraden draußen und malte“, erzählt Neumann. In einem dieser Momente drückte Helmut Neumann auf den Auslöser. Die Schwarz-Weiß-Fotografie zeigt den Künstler im langen Wintermantel und mit Schirmmütze auf dem Kopf, wie er mit ruhiger Hand die Klosterkirche zeichnet. „Ich kann mich erinnern, wie ich das Foto damals gemacht habe. Heute ärgere ich mich, dass ich ihn nicht angesprochen habe.“ Das Foto Walchas ist eines der großformatigen Bilder, die noch bis Sonntag, 14. Mai, im Stadtmuseum zu sehen sind. Ausgewählt hat Neumann für seine aktuelle Ausstellung repräsentative Fotos aus vier Jahrzehnten: von 1950 bis zur Wende. Als Stahlarbeiter und späterer Ingenieur haben es ihm besonders Motive aus dem Stahl- und Walzwerk angetan. Männer, die mit flüssigem Stahl hantieren, und Schornsteine, aus denen dunkler Rauch aufsteigt, geben einen Eindruck von der harten Arbeit und dem Dreck, den das Werk zu DDR-Zeiten ausgestoßen hat. Wegen seines „eigentlichen“ Berufes nannte er den bekannten Riesaer Fotoclub, den er 1965 gründete, auch „Ferrum“ – lateinisch für Stahl.

Neben alltäglichen Straßenszenen, von Gebäuden, die es längst nicht mehr gibt, hat Neumann besondere Momente der Stadtgeschichte festgehalten: wie die Riesaer tollkühn am „Übergang verboten“-Schild vorbei über die zugefrorene Elbe marschieren (1963), wie die BSG Stahl Riesa 1969 den Berliner FC Dynamo 4:0 schlägt oder wie Andreas Näther, Sprecher des Neuen Forums, mit Funktionären der SED im Stern am „langen Tisch“ zur Podiumsdiskussion Platz genommen hat. „Damals dachten die Beteiligten noch, dass sie das irgendwie wieder hinbekommen“, sagt Neumann. Wenige Tage später fiel die Mauer. Doch das konnte der Fotograf zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht wissen. „Ich wusste nicht mal, ob sie mich überhaupt mit dem Bildmaterial wieder aus dem Stern lassen. Also habe ich den vollen Film aus der Kamera genommen und versteckt.“ Gleichzeitig konnte sich Neumann als Mitglied einer „Kampfgruppe der Arbeiterklasse“ nicht sicher sein, „auf die eigenen Leute schießen zu müssen“. Doch der Befehl blieb aus.

Klar, dass sich im fotografischen Gedächtnis auch ganz persönliche Momente wiederfinden: Töchterchen Uta als Säugling im Krankenhaus oder Sohn Thomas mit anderen Kindern in der Sporthalle.

„Riesa im Bild – fotografische Rückblicke 1950 bis 1990“ ist noch bis Sonntag, 14. Mai, im Stadtmuseum zu sehen. An diesem Tag gibt es 14.30 Uhr auch ein Ausstellungsgespräch mit dem Fotografen bei Kaffee und Kuchen.

