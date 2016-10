Riesapark soll mehr Ertrag einbringen

Das neue Management des Riesaparks hat sich zum Ziel gesetzt, mehr Kunden in das Einkaufszentrum an der Rostocker Straße zu locken. „Ein Hybrid-Center zu managen und weiterzuentwickeln, ist eine besondere Aufgabe, der wir uns gerne stellen“, erklärte Helmut Jagdfeld in einer Mitteilung. Jagdfeld ist der Geschäftsführer der Deutschen Immobilien Gruppe (DI), die Anfang September offiziell das Centermanagement übernommen hatte. Als Hybrid-Center wird der Riesapark in der Branchensprache bezeichnet, weil er eine Mischung aus Fachmärkten und den Geschäften eines „klassischen“ Einkaufszentrums bietet.

Oberstes Ziel der neuen Center-Leitung ist es, den Riesapark ertragreicher zu gestalten als bisher. „Wir treten hier an, um das vollständige Potenzial des Standortes zu heben“, so Helmut Jagdfeld. Für dieses Vorhaben hat die DI-Gruppe zunächst fünf Jahre Zeit. So lange läuft zunächst der Vertrag mit dem von Internos beratenen Fonds Novapierre Allemagne, dem der Riesapark gehört. (SZ/stl)

