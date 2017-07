Riesapark-Chef will digitalen Grün-Pfeil Der Verkehr aus dem Riesaer Einkaufszentrum soll besser abfließen. Dafür könnte sogar eine zweite Ausfahrt entstehen.

Riesapark-Centermanager Uwe Eigenbrod. © Sebastian Schultz

Der OB und die Centerleitung des Riesaparks sind gemeinsam auf der Suche nach einer Lösung für das Verkehrsproblem an der Ausfahrt zum Einkaufszentrum. Er habe bereits mehrere Gespräche mit Marco Müller (CDU) geführt, sagt Centermanager Uwe Eigenbrod. Feste Ergebnisse gibt es noch nicht, allerdings kristallisiere sich heraus, dass zunächst ein digitaler grüner Pfeil dafür sorgen könnte, dass der Verkehr aus Richtung Einkaufszentrum während der Stoßzeiten besser auf die Rostocker Straße abfließen kann. Eigenbrod stellt auch in Aussicht, dass möglicherweise auch das Center einen Teil zur Finanzierung beitragen könnte.

Längerfristig könnte der Parkplatz am Riesapark auch eine zweite Ausfahrt in der Nähe des Toom-Baumarktes erhalten, so Eigenbrod. „Diese Variante hätte auch den Charme, dass der Verkehr besser abfließen kann, wenn nach Konzerten in der Sachsenarena die Besucher zeitgleich nach Hause wollen.“ Vorher müsse allerdings der Eigentümer grünes Licht geben. (SZ/stl)

