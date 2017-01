Riesa/Oschatz gewinnt Spitzenspiel Die RIO-Frauen setzen sich mit 28:23 (15:13) beim HC Leipzig III durch und führen die Tabelle an.

Die Handballerinnen der HSG Riesa/Oschatz gewannen das Spitzenspiel der Sachsenliga gegen den Tabellendritten HC Leipzig III mit 28:23 (15:13) und übernahmen die Tabellenführung.

Vorausgegangen war ein hartes Stück Arbeit gegen den Bundesliga-Nachwuchs des Rekordmeisters, gegen den sich die RIO-Frauen nur wenige Schwächephasen erlaubten. Der Spielverlauf ähnelte dem letzten Spiel gegen Plauen-Oberlosa. Die erste Hälfte gestaltete sich eng. Beide Teams schenkten sich nichts. Allerdings musste die HSG bereits in der Anfangsphase vier (!) Minuten in Unterzahl überstehen, da Christin Müller hinausgestellt wurde. Dies beeinflusste die Gäste wenig, sie blieben dran und ließen den HCL in dieser frühen Phase nicht davon ziehen. Die RIO-Abwehr packte ordentlich zu und ließ den jungen Gegnerinnen, im Schnitt 16 Jahre alt, nur wenig Raum zur Entfaltung.

Die Leipzigerinnen erzielten vorwiegend über Strafwürfe ihre Treffer. Im eigenen Angriff wechselten sich Licht und Schatten ab. Auf einige gut herausgespielte Torgelegenheiten folgten leichtfertige Ballverluste, die Leipzig über die „zweite Welle“ zum Einnetzen nutzte. Allmählich ließ die Abwehrarbeit außerdem nach, sodass sich die Messestädterinnen im Deckungszentrum einige Male durchtankten. In der 20. Minute zogen sie mit 9:7 in Front.

Auszeit bringt die Wende für RIO

Die folgende Auszeit durch RIO-Trainer Heiko Loose kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Danach drehten seine Spielerinnen wieder auf. Clara Pechnig, Carmen Schneider und Sandra Kuba sorgten abwechselnd für fünf Tore in Folge und eine 13:10-Führung. Bis zur Halbzeit hielten die Gäste den Vorsprung, sodass beim 15:13 die Seiten gewechselt wurden.

Nachdem die Messestädterinnen auf 14:15 verkürzt hatten, dominierten erst einmal wieder die RIO-Frauen das Geschehen. Die Abwehr stand sicher und zwang die Gegner zu vielen eigenen Fehlern. Auf der anderen Seite ließ Carmen Schneider ihre jungen Gegenspielerinnen immer wieder alt aussehen oder Sandra Kube hämmerte den Ball einfach kompromisslos in den Kasten. In der 39. Minute hatte sich RIO auf 22:16 abgesetzt. Doch die Leipzigerinnen blieben gefährlich. Sobald die Gäste die Zügel etwas locker ließen, waren sie zur Stelle. Zehn Minuten vor Spielende waren sie auf 20:23 heran. Doch die Gäste behielten kühlen Kopf. Auch die Disqualifikation von Sally Witecy nach der dritten 2-Minuten-Strafe brachte sie nicht vom Ziel ab. Weiterhin rackerten sie in der Abwehr und hielten körperlich gegen den athletischen Nachwuchs des HCL dagegen. Deren Würfe landeten nun häufiger neben dem Tor oder wurden von Torfrau Michelle Barth, die wieder ein starker Rückhalt war, pariert. Drei Minuten vor Ende befand sich die HSG mit 27:21 endgültig auf der Siegerstraße. Den 23. Treffer des HCL beantwortete Clara Pechnig leichtfüßig mit ihrem fünften Tor zum 28:23-Endstand, der lautstark von vielen angereisten RIO-Fans gefeiert wurde.

In der kommenden Woche führt es den RIO-Tross nach Heidenau im Kampf um die nächsten Punkte.

HSG RIO: Lisa Zimmermann, Michelle Barth, Sally Witecy (3), Lena Bormann, Sandra Kube (8/1), Melanie Löschke, Christin Müller (3), Navina Voigt, Clara Pechnig (5/1), Carmen Schneider (9/1), Julia Funke.

