Handball-Sachsenliga Riesa/Oschatz feiert Kantersieg Mit dem 37:27 (20:9) beim SC DHfK Leipzig schieben sich die RIO-Frauen auf Rang drei vor.

Mit dem 37:27 (20:9) gegen den SC DHfK Leipzig feierten die Frauen der HSG Riesa/Oschatz ihren dritten Kantersieg infolge und schoben sich in der Sachsenliga auf den vierten Rang vor. Im Gegensatz zu den zwei Begegnungen letzte Saison war das Gastspiel in der Messestadt diesmal eine einseitige Partie. Die DHfK musste im Sommer zahlreiche Spielerinnen ziehen lassen und konnte dem eingespielten RIO-Team vor allem in der ersten Halbzeit nicht viel entgegensetzen.

Riesa/Oschatz stellte mit Johanna Stein auf der Spitze eine offensive Abwehr, welche die Leipzigerinnen zu vielen technischen Fehlern Zwang. Die Ballgewinne versenkte die Flügelzange Clara Pechnig und Lena Bormann per Gegenstoß im Gegnerischen Kasten. Nach zehn Minuten stand es bereits 8:1. Frühzeitig verteilten die beiden Schiedsrichter die ersten Zeitstrafen im Spiel. Durch die vielen Hinausstellungen kam etwas Unruhe ins Spiel, die die Leipzigerinnen nutzten. Bis zum 12:5 hielten sie den Abstand, danach schalteten die Gäste wieder einen Gang hoch und bauten den Vorsprung bis zur Halbzeit auf 20:9 aus.

In der zweiten Hälfte war bei RIO etwas die Luft raus. Die Leipzigerinnen waren häufig über Schlagwürfe und Strafwürfe erfolgreich. Der Sieg war trotzdem nie gefährdet, denn die HSG markierte im Angriff weitere Treffer, da sich Carmen Schneider und Christin Müller immer wieder durchsetzten oder auf ihre Mitspielerinnen ablegten. Den Schlusspunkt setzte Carmen Schneider mit einem direkt verwandelten Freiwurf zum 37:27. (ml)

zur Startseite